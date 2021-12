Colton Herta « n’a jamais vraiment stressé » sur les chances de rejoindre l’équipe Alfa Romeo F1

Colton Herta dit qu’il était flegmatique lorsque ses chances d’Alfa Romeo se sont avérées vaines – parce qu’il est parfaitement satisfait de la vie en IndyCar.

Le Californien de 21 ans fait partie des leaders de l’IndyCar, ayant terminé dans les cinq premiers du classement au cours des deux dernières saisons et remporté six courses au total, dont les deux dernières de 2021.

Alors qu’il court pour Andretti Autosport et qu’il a également passé 2016 avec l’équipe Carlin en Europe, Herta a semblé un choix évident lorsqu’il a commencé à sembler probable qu’Andretti prendrait le contrôle d’Alfa Romeo avant la campagne 2022 de F1.

Mais les pourparlers ont échoué tardivement et Herta restera donc aux États-Unis, prêt pour une quatrième campagne IndyCar complète lorsque deux anciens pilotes de F1, Romain Grosjean et Alexander Rossi, seront ses coéquipiers.

Discutant du mouvement qui ne s’est jamais concrétisé avec The Race, Herta a déclaré : « Je n’ai jamais été vraiment stressé à ce sujet parce que j’avais une excellente situation en IndyCar.

« Si cela s’était produit, cela aurait été formidable. Mais je n’ai jamais été mécontent si cela n’allait pas se produire parce que j’aime vraiment courir en IndyCar.

« J’ai donc eu deux situations très positives. J’avais une chance d’aller en Formule 1, mais aussi si ça ne marchait pas, j’allais être en IndyCar, ce qui est tout aussi bien, je pense.

Herta a également déclaré qu’il n’était pas nécessairement d’accord avec l’opinion de Michael Andretti selon laquelle il serait difficile pour un pilote américain d’unir ses forces à une équipe de F1 non américaine.

« Je ne suis pas sûr, car il y a un intérêt croissant de l’Amérique pour la Formule 1 », a-t-il déclaré.

« Nous avons vu qu’il y a des Américains là-bas qui se portent bien, et beaucoup plus d’entreprises américaines et d’argent américain investis dans la Formule 1.

« Des sponsors avec Williams et évidemment Haas, mais même Mercedes… CrowdStrike est une entreprise américaine. C’est un sponsor majeur là-bas. Il y a beaucoup d’argent américain dans le sport.

« Je pense donc que cela peut en quelque sorte aider à faire avancer un pilote américain, et évidemment le marché continue de croître en Amérique pour un pilote de F1 américain.

« Avec plus de fans qui s’y mettent, probablement principalement à cause de Drive to Survive… mais oui, c’est évidemment un marché en croissance pour la Formule 1 aux États-Unis.

« Alors ça finira par arriver. Il y a beaucoup de bons pilotes américains en ce moment qui pourraient le faire si on leur donne une chance.