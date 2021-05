Colton Herta signe un nouveau contrat avec Andretti IndyCar

Colton Herta a signé un nouvel accord à long terme avec l’équipe IndyCar Andretti Autosport, atténuant les discussions selon lesquelles il pourrait rejoindre la grille de F1.

Après une démonstration dominante dans les rues de Saint-Pétersbourg où il a remporté une victoire lumière au drapeau et mené un record de 97 sur 100 tours, de plus en plus de personnes ont commencé à demander à Herta de tenter sa chance en F1.

Mario Andretti a déclaré qu’il y avait «quelque chose qui ne va pas» si Nikita Mazepin a une super-licence pour concourir en F1 et Herta ne peut pas en obtenir une, tandis que le pilote lui-même a parlé de la perspective de rejoindre la grille, disant qu’il serait prêt à conduire pour Haas, mais seulement si Ferrari a soutenu le mouvement.

Balade Lance est devenu la dernière personne à ajouter sa voix au refrain, en disant: «si je dois nommer un gars, je dis Colton Herta, je pense que c’est quelqu’un qui pourrait bien faire ici» lorsqu’on lui a demandé de choisir un chauffeur qu’il aimerait voir conduire dans le sport. »

Cependant, il semble maintenant moins probable que cela se produise de sitôt, Herta annonçant une nouvelle prolongation de contrat de plusieurs années avec son équipe IndyCar actuelle.

«Je suis incroyablement heureux d’être de retour avec Andretti Autosport pour les deux prochaines années», a-t-il déclaré.

«J’ai tellement grandi avec cette équipe, donc c’était une évidence quand j’ai eu la chance de re-signer avec Michael,

«Avec le soutien de Dan Towriss et Gainbridge [his sponsor], il ne fait aucun doute dans mon esprit que nous serons des menaces partout où nous irons.

Incroyable conduite par @ColtonHerta ce week-end au @GPSTPETE ce week-end! N’a pas mal mis une roue! Tellement heureux que @GainbridgeLife remporte sa première victoire @IndyCar! Excellent travail également de @FollowAndretti et @HondaRacing_HPD! – Michael Andretti (@michaelandretti) 26 avril 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Herta en est actuellement à sa première saison avec Andretti Autosport, l’équipe appartenant à Michael Andretti, le fils de Mario.

L’ancien champion d’IndyCar est convaincu que l’équipe et le pilote connaîtront beaucoup de succès ensemble pour les années à venir.

«Nous sommes ravis d’accueillir officiellement Gainbridge et Colton Herta dans la famille Andretti Autosport pour les années à venir», a-t-il déclaré.

«Colton a déjà montré tellement de potentiel en peu de temps dans la série et avoir un excellent partenaire comme Gainbridge reconnaît et soutient ce potentiel est formidable pour tout le monde.

«Si le début de la saison 2021 est une indication du succès futur du programme des 26 voitures, je pense que nous avons beaucoup à attendre au cours des prochaines années.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!