Colton Herta voudrait que Ferrari soutienne le déménagement de Haas

Le pilote américain Colton Herta a évoqué la perspective de rejoindre la grille de Formule 1, mais ne rejoindrait l’équipe américaine Haas que si Ferrari soutenait cette décision.

Le titre du joueur de 21 ans continue d’augmenter après une démonstration dominante dans les rues de Saint-Pétersbourg où il a remporté une victoire lumière au drapeau et a mené un record de 97 sur la course de 100 tours.

Émergeant en tant que challenger potentiel pour le titre lors de sa troisième campagne à plein temps en IndyCar, les pensées se tournent déjà vers une vue d’ensemble et s’il pourrait être le prochain pilote américain à rejoindre la Formule 1.

Un déménagement à Haas serait le choix le plus évident, mais, lors de l’examen des possibilités de rejoindre l’apogée du sport automobile, il n’y irait que si Ferrari facilitait le déménagement et lui donnait un sentiment de progression supplémentaire sur la grille.

“Honnêtement, si je recevais l’appel pour aller à Haas ou quelque chose comme ça, ce serait quelque chose qui m’intéresserait, mais seulement si cela provenait d’un programme soutenu par Ferrari, et que j’aurais ensuite l’opportunité de progresser,” Dit Herta, cité par RACER.

«Je ne vais pas aller là-bas et signer un contrat de trois ans uniquement avec Gene Haas, mais je signerais un accord avec Ferrari, et s’ils me mettaient dans une voiture comme celle-là, je la conduirais et j’essaierais de rejoindre une équipe de haut niveau. “

Mais Herta n’est pas trop distrait par l’attrait potentiel de la Formule 1 et a déclaré que tout discours n’avait pratiquement aucun sens tant qu’il n’y avait pas un réel intérêt.

“Toute conversation sur la Formule 1, ça ne fait pas grand-chose pour moi, à moins que vous ne mettiez un stylo sur papier”, a déclaré Herta.

«Il y a tellement d’inconnues et de trucs qui ne finissent jamais par arriver.

«Les gens peuvent dire tout ce qu’ils veulent, mais le fait est que tant que cela ne se produit pas, cela ne veut rien dire.

«Je serais intéressé, bien sûr. Je pense que c’est un peu irréaliste d’être, et presque arrogant, d’une certaine manière, de simplement dire: “ Eh bien, j’ai besoin d’être dans une des trois premières équipes. ” Je pense qu’il faut y travailler. »

Les yeux de la Formule 1 regardent Herta, cependant, alors qu’il recevait un message de félicitations d’un directeur d’équipe anonyme après sa quatrième victoire en carrière en IndyCar.

Pendant ce temps, le propriétaire de l’équipe Michael Andretti espère que Herta conduira encore pour lui pendant de nombreuses années – mais ne bloquera pas une voie potentielle vers la Formule 1 si le mouvement a du sens.

«D’un point de vue égoïste, j’espère qu’il conduira pour moi pendant de très nombreuses années», a déclaré Michael Andretti.

«Mais là encore, je ne veux pas me mettre en travers de son chemin.

«Si une équipe comme Ferrari l’appelle, je ne vais pas lui faire obstacle.

«Mais si l’une des équipes en dernière ou avant-dernière position dans le championnat là-bas appelle, alors je pourrais dire: ‘Ouais, je voudrais vous garder ici.’ Je lui ferais une faveur en le gardant hors de ces équipes.

«Je connais beaucoup de ces gars là-bas maintenant et je l’encouragerais si c’est une bonne situation.»

