Colton Underwood devient officiel IG avec son petit ami Jordan C. Brown

Dans Coming Out Colton, il a cependant parlé de sa relation passée avec Bachelor Nation’s Cassie Randolph, qui a reçu sa rose finale lors de la 23e saison de The Bachelor. En mai 2020, le duo a décidé de rompre après moins de deux ans ensemble.

« Je pensais avoir trouvé quelqu’un qui pourrait me changer », a déclaré Colton à propos de Cassie dans son émission Netflix, expliquant la raison pour laquelle ils s’accrochaient à leur romance. « Après la rupture avec Cassie, c’était assez difficile. J’ai touché le fond. J’ai pris beaucoup de Xanax, ne pensant pas que j’allais me réveiller le lendemain matin. Je l’ai fait et c’était vraiment mauvais. »

La séparation de Colton et Cassie était moins que rose, après qu’elle ait déposé une ordonnance d’interdiction contre lui en septembre 2020, alléguant qu’il l’avait traquée et harcelée entre juin et août.

En novembre de la même année, elle a abandonné l’ordonnance de non-communication et Colton s’est excusé publiquement auprès d’elle, déclarant à l’époque : « Je ne pense pas que Cassie ait fait quelque chose de mal en déposant les ordonnances de non-communication et je pense également qu’elle a agi de bonne foi.