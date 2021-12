Colton Underwood dit qu’il avait peur d’être excité dans les vestiaires du football

Colton Underwood dit qu’il se cachait littéralement de ses coéquipiers dans les vestiaires pendant ses jours de jeu de football … admettant qu’il était terrifié à l’idée de s’exciter et d’être révélé comme gay.

Underwood, 29 ans – qui a joué dans la NFL de 2014 à 2016 – a expliqué avoir été dans le placard tout au long de sa carrière sportive dans une interview avec « Appelle son papa » … affirmant qu’il avait pris des mesures extrêmes pour s’assurer que personne ne connaissait sa sexualité.

« Je ne me doucherais pas après l’entraînement parce que j’avais peur d’être excité dans les vestiaires ou sous la douche », a déclaré Colton Alex Cooper.

« Je n’ai jamais vraiment été attiré par quelqu’un avec qui j’ai joué ou par des entraîneurs. Donc, c’est un peu idiot de dire cela. Mais, je voulais éviter toute chance d’être démasqué, donc je ne me doucherais pas avec le reste de l’équipe . »

Au lieu de cela, l’ancienne star de Bachelor a déclaré qu’il changerait de vêtements dans un coin ou dans une cabine de salle de bain … ou qu’il quitterait simplement les vestiaires complètement.

« Il y avait juste beaucoup de choses que j’ai faites différemment des autres joueurs parce que je sentais que je devais le faire, parce que je ne voulais pas que des questions commencent à être posées. »

La prudence est également restée à l’université – Colton dit qu’il dormirait même pendant ses propres fêtes à la maison par peur de révéler sa sexualité en état d’ébriété.

Colton dit que son excuse serait qu’il est trop concentré sur sa carrière pour faire la fête … ce qui est aussi la même raison pour laquelle il a dit qu’il était célèbre pour être vierge jusqu’à la vingtaine.

Maintenant, Underwood est ouvertement gay et rencontre stratège politique Jordan C. Brown … avec qui il est devenu officiel sur Instagram plus tôt ce mois-ci.