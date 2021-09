Colton Underwood profite d’une escapade romantique à Hawaï avec Jordan C. Brown

Ce même mois, Colton a taquiné qu’il était prêt à revenir dans le monde des rencontres. Prenant sur Instagram, il a posté une adorable vidéo de sa grand-mère l’aidant à essayer de trouver l’amour sur Tinder.

“Nana m’aide à glisser sur l’amadou”, a-t-il commencé son message. “Ma grand-mère est difficile, honnête et directe. Mais après que nous ayons arrêté le tournage, elle a dit ‘Je ne vais pas te laisser t’installer, tu mérites le meilleur et je veux que quelqu’un te rende très heureux.’ nous avons tous besoin d’une nana dans nos vies [heart emoji]. “

La nouvelle relation possible de Colton survient plus d’un an après que lui et Cassie Randolph– Qui a reçu sa rose finale lors de la 23e saison de The Bachelor – a décidé de l’arrêter en mai 2020. Cependant, leur rupture était moins que rose.

Quelques mois seulement après leur séparation, Cassie a obtenu une injonction contre Colton et l’a accusé de l’avoir « harcelée » et « harcelée ». En novembre 2020, elle a abandonné l’ordonnance de non-communication et Colton a déclaré qu’ils “étaient en mesure de parvenir à un accord privé pour répondre à toutes les préoccupations de Cassie”.

“Je ne pense pas que Cassie ait fait quoi que ce soit de mal en demandant des ordonnances restrictives et je pense également qu’elle a agi de bonne foi”, a déclaré Colton dans une déclaration à E! Nouvelles à l’époque. “J’apprécie le respect de chacun pour la vie privée concernant cette affaire.”

De plus, Colton s’est depuis excusé publiquement auprès de son ex.