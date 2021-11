Colton Underwood revit son voyage de sortie dans le nouveau teaser de Netflix

La vérité vous libèrera.

Netflix vient de publier une bande-annonce pour Coming Out Colton, la série documentaire très attendue sur l’ancienne star de Bachelor Sous-bois de Colton. Pour ceux qui ont besoin d’une remise à niveau, le joueur de football professionnel à la retraite s’est fait connaître en devenant la star de la compétition de rencontres par excellence en Amérique. Qu’est-ce que Colton n’a pas admis à lui-même ou à Bachelor Nation à l’époque? Il était homosexuel.

Mais, comme le révèle le premier regard de Coming Out Colton, l’ancienne star de la télé-réalité est prête à vivre sa vérité, qui comprend l’expiation pour le mal et il a causé ex Cassie Randolph, qui a déposé une ordonnance restrictive contre lui à un moment donné. « J’ai fait vivre l’enfer à une pauvre fille », réfléchit-il.

« La raison pour laquelle je fais mon coming-out, c’est parce que j’ai honte », note-t-il, « et je suis en quelque sorte mortifié de ce qui m’a amené à ce poste en premier lieu. »

Alors que le teaser continue, Colton avoue qu’il n’a jamais pensé qu’il allait sortir, ajoutant: « Je pensais que j’allais mourir avec ce secret. »