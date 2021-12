Colton Underwood, star de «The Bachelor», devient officiel avec un nouveau petit ami

L’ancienne star de The Bachelor Colton Underwood a un nouveau petit ami et ils sont devenus officiels sur Instagram avec leur relation. D’après E! News, Underwood s’est rendu sur le site de médias sociaux dimanche pour envoyer un message d’anniversaire public à son nouvel amour, le stratège politique Jordan C. Brown, qui vient de fêter son 39e anniversaire. « Joyeux anniversaire à mon chien qui aime… père de famille », aurait écrit Colton dans une légende à côté de photos des deux. « Nourri au maïs… mon amour. »

Il n’y a aucune confirmation sur le moment exact où Underwood et Brown ont commencé à sortir ensemble, ils auraient été ensemble depuis « plusieurs mois ». L’un des premiers repérages publics des deux a eu lieu en septembre lorsqu’ils sont partis en vacances à Hawaï. En novembre, Underwood a commenté un emoji de feu et un emoji de cœur sur une photo Instagram de Brown portant un costume, mais la paire a été pour la plupart très discrète sinon. Dans une récente interview au New York Times, Underwood, 29 ans, a brièvement commenté sa romance avec Jordan, affirmant qu’il était « très heureux et très amoureux ».

Underwood est un ancien joueur de la NFL qui est apparu dans The Bachelor en 2019. En avril 2021, Underwood a révélé qu’il était gay et a parlé de son prochain voyage sur Good Morning America. « Je me suis enfui depuis longtemps. Je me déteste depuis longtemps », a déclaré Underwood à l’animateur de GMA Robin Roberts, dans une interview préenregistrée. « Et je suis gay. Et je me suis réconcilié avec cela plus tôt cette année et je l’ai traité. Et la prochaine étape dans tout cela était de le faire savoir aux gens. »

Plus récemment, Underwood est la star de sa propre série de téléréalité sur Netflix, Coming Out Colton. La série raconte sa vie maintenant, vivant sa vérité en tant que membre fier de la communauté LGBTQ+. Dans une publication Instagram de jeudi, Underwood a pris le temps de partager ses sentiments sur tout ce qu’il a vécu depuis sa sortie, en écrivant: « J’ai beaucoup appris cette année, principalement sur ce que ça fait de vivre la vie que je devais vivre au lieu de la vie que je pensais devoir vivre. J’ai grandi, et j’ai changé pour être sûr… mais surtout j’ai l’impression d’être enfin ce pour quoi je suis né. «

Underwood a poursuivi: « Je sais que beaucoup de gens ont des opinions sur le fait de faire une émission sur quelque chose d’aussi personnel – et vénéré – que le processus de sortie, sans parler du mien. Mais je n’ai presque pas survécu assez longtemps pour sortir. Et si mon histoire peut aider même un seul gars dans un coin chrétien conservateur de l’Amérique à se réconcilier avec son vrai moi, ou un athlète qui cache sa sexualité dans les vestiaires, alors tout en aura valu la peine. » Il a conclu son article en écrivant: « Peu importe ce qui se passe, je suis fier de ce spectacle et reconnaissant à tous ceux qui m’ont appris, m’ont serré dans leurs bras et m’ont dit que j’allais me sentir mieux que jamais. Ils avaient raison. Amour , C. »