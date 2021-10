Le 8 octobre 1963, Jean Coltrane, avec le pianiste McCoy Tyner, Jimmy Garrison à la contrebasse et le batteur Elvin Jones étaient à Birdland, et une partie de leur performance a été enregistrée sur bande par Rudy Van Gelder.

Sorti en 1964, Coltrane Live At Birdland est devenu le deuxième album live de « Trane sur Impulse ! les deux autres proviennent d’une session au studio Englewood Cliffs de Van Gelder un peu plus d’un mois plus tard.

Les trois morceaux de Birdland sont « Afro-Blue » de Mongo Santamaria, « I Want To Talk About You » de Billy Eckstine et « The Promise », un original de Coltrane. La chanson d’Eckstine a été initialement enregistrée par Coltrane sur son album Soultrane de 1958 et présente ici une superbe cadence étendue qui dure plus de huit minutes.

Écoutez Coltrane Live At Birdland en ce moment.

Une semaine environ après l’enregistrement du Coltrane Live à Birdland, le groupe s’est rendu en Europe où ils ont joué à Stockholm, Oslo, Göteborg, Amsterdam, Paris, Berlin et Stuttgart pendant trois semaines. La session suivante chez Van Gelder a donné deux autres originaux Coltrane, « Your Lady » et « Alabama ».

Ce dernier morceau est l’hommage de Coltrane aux quatre enfants tués dans l’attentat à la bombe de la 16th Street Baptist Church, à Birmingham, en Alabama, par des suprémacistes blancs. Le pressage original de l’album comportait accidentellement un faux départ, qui a été corrigé dans des copies ultérieures, mais restauré dans l’édition CD qui comprenait également une autre piste, « Vilia » qui utilise une mélodie de « Vivias » de Franz Lehár, avec des changements d’accords et un grand traiter plus de swing.

Les critiques ont qualifié cet album de « meilleur album complet de Coltrane » et il est impossible d’être en désaccord. Le jeu de Tyner est brillant tout au long, en particulier sur « The Promise » et comme nous l’avons déjà mentionné, la cadence sur « I Want To Talk About You » est exceptionnelle, d’autant plus remarquable que » Trane ne perd jamais de vue le fait que c’est une belle ballade. Si vous voulez faire entendre à quelqu’un ce qu’est Coltrane, alors c’est le meilleur endroit pour commencer.

Coltrane Live At Birdland peut être acheté ici.