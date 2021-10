Colts et Carson Wentz remportent une grosse victoire sur route contre 49ers, ajoutent à l’embouteillage de l’AFC

Carson Wentz a lutté contre le mauvais temps et quelques mauvais jeux pour aider les Colts d’Indianapolis à vaincre les 49ers de San Francisco sur la route et au milieu d’un cyclone à la bombe, 30-18.

Wentz a lancé la passe de touché pour sceller le match à Michael Pittman Jr. après que le quart-arrière des 49ers Jimmy Garoppolo ait lancé sa deuxième interception de la nuit pour tuer toute chance que San Francisco égalise le match.

Le quart-arrière des Indianapolis Colts Carson Wentz (2) célèbre après avoir marqué contre les 49ers de San Francisco lors de la première mi-temps d’un match de football de la NFL à Santa Clara, Californie, le dimanche 24 octobre 2021. (AP Photo/Tony Avelar)

Wentz a terminé 17-en-26 avec 150 verges par la passe, deux passes de touché et un touché au sol. Il a joué un jeu laid qui a ensuite été jugé comme un échappé mais a bien récupéré pour obtenir la victoire. Jonathan Taylor a mené l’équipe avec 107 verges au sol et un touché. Mo-Alie-Cox avait l’autre score.

Garoppolo n’avait pas l’air aussi bien. Il était 16 pour 27 avec 181 verges, une passe de touché et deux choix. Il a ciblé Deebo Samuel 11 fois pendant le match alors que George Kittle est toujours blessé. Samuel a réussi sept attrapés pour 100 verges et un touché. Elijah Mitchell a ouvert la voie sur le terrain pour San Francisco. Il avait des chiffres similaires à ceux de Taylor avec 107 verges en 18 courses et un touché.

Le quart-arrière des 49ers de San Francisco Jimmy Garoppolo (10) passe contre le secondeur des Colts d’Indianapolis à l’extérieur du secondeur Darius Leonard lors de la première mi-temps d’un match de football de la NFL à Santa Clara, en Californie, le dimanche 24 octobre 2021. (AP Photo/Tony Avelar)

Les Colts ont obtenu un gros effort défensif. Kenny Moore II et Darius Leonard ont réussi sept plaqués chacun. Xavier Rhodes et Khari Willis ont chacun eu une interception tandis qu’Anthony Chesley et Kwity Payne ont récupéré des échappés. La défense va être la clé dans la dernière ligne droite.

Avec cette victoire, Indianapolis passe à 3-4 cette saison et se retrouve au beau milieu des embouteillages dans le tableau des séries éliminatoires de l’AFC.

Les Colts ont deux matchs de retard sur les Titans du Tennessee pour la tête de l’AFC Sud. Les Titans ressemblent à l’une des meilleures équipes de l’AFC Est et les attraper peut être impossible à moins qu’ils ne remportent une victoire contre eux la semaine prochaine.

Le porteur de ballon des Colts d’Indianapolis Jonathan Taylor, à gauche, court devant le gardien libre des 49ers de San Francisco Jimmie Ward (1) pendant la première moitié d’un match de football de la NFL à Santa Clara, en Californie, le dimanche 24 octobre 2021. (AP Photo /Jed Jacobsohn)

Il y a six équipes dans l’AFC qui sont soit 4-3, 3-3 ou 3-4. Les Colts, les New England Patriots (3-4), les Cleveland Browns (4-3), les Pittsburgh Steelers (3-3), les Kansas City Chiefs (3-4) et les Denver Broncos (3-4) font tous partie de ce groupe. Parmi ces équipes, les Browns seraient en séries éliminatoires si la saison se terminait dimanche.

Les prochaines semaines sépareront les prétendants des prétendants et construire une victoire sur route contre une équipe qui a fait le Super Bowl il y a deux ans est énorme pour le moral.