Colts QB Carson Wentz en danger de manquer le match de dimanche contre les Raiders

Les Colts d’Indianapolis pourraient être privés du quart-arrière titulaire Carson Wentz pour le match de dimanche contre les Raiders de Las Vegas. Mardi, les Colts ont placé Wentz sur la liste de réserve/COVID-19, ce qui rend peu probable qu’il joue dimanche. Il n’est pas clair si Wentz a été testé positif pour COVID-19, mais il n’est pas vacciné et est soumis à une quarantaine de 10 jours sur la base des protocoles de santé et de sécurité actuels de la NFL.

Si Wentz ne peut pas jouer dimanche, le quart recrue Sam Ehlinger prendra probablement le départ. « Nous examinons le plan, (Ehlinger) le traverse et, d’accord, quels sont vos principaux appels avec lesquels vous vous sentez à l’aise? Cela ne doit pas nécessairement être tous », a déclaré le coordinateur offensif Marcus Brady, selon les Colts site officiel. « Et nous avons donc cette feuille d’appel séparée pour lui, prête à partir. Il passe en revue toutes les lectures comme le fait Carson. Il n’aura peut-être pas le représentant en direct, mais il l’aura sur le côté. Il est donc prêt à partir. »

« Sam joue vraiment intelligemment », a déclaré l’entraîneur-chef des Colts, Frank Reich. « Il a de très bons instincts. Il est mentalement très rapide sur ses pieds, accélère sa vision comme on dit, bon dans les progressions, a du talent, il est certainement athlétique et peut jouer avec ses pieds. »

Wentz a été solide lors de sa première saison avec les Colts. En 15 matchs, Wentz a complété 62,8% de ses passes tout en lançant pour 3 230 verges, 25 touchés et six interceptions avec une cote de passeur de 96,4. Il a mené les Colts à trois victoires consécutives et six victoires au cours des sept derniers matchs. La seule défaite au cours de cette période a été une défaite de sept points contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Avant le début de la saison, Wentz a déclaré aux journalistes qu’il n’était pas vacciné. « Je ne vais pas expliquer en détail pourquoi, mais c’est une décision personnelle pour moi et ma famille », a déclaré Wentz aux journalistes à l’époque, selon .. « Je respecte la décision de tout le monde et je demande simplement que tout le monde fasse de même pour moi. Je sais que ce n’est pas le monde dans lequel nous vivons. Tout le monde ne verra pas les choses de la même manière. Mais personne ne sait vraiment ce qui se passe dans le foyer de quelqu’un d’autre et comment les choses sont gérées. » Les Colts peuvent décrocher une place en séries éliminatoires s’ils battent les Raiders dimanche.