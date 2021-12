Colts vs Cardinals : heure, chaîne et comment regarder

??

Le jour de Noël se terminera par un affrontement de premier plan dans la NFL. Les Colts d’Indianapolis cherchent à décrocher une place en séries éliminatoires avec une victoire contre les Cardinals de l’Arizona, qui sont également sur le point de décrocher une place en séries éliminatoires. Le match débutera à 20 h 15 HE et sera diffusé exclusivement sur le réseau NFL. Colts vs Cardinals sera également diffusé sur NFL.com, NFL App et Yahoo Sports App.

Après une grosse victoire contre les New England Patriots la semaine dernière, les Colts (8-6) cherchent à conserver la cinquième place au classement de l’AFC. Indianapolis a joué un bon football au cours des six dernières semaines, remportant cinq de ses six derniers matchs. L’une des principales raisons du succès des Colts est le demi offensif Jonathan Taylor. Le joueur de deuxième année connaît une saison exceptionnelle, cumulant 1 518 verges et 17 touchés en 14 matchs.

« C’est ridicule. C’est un code de triche. Je veux dire, c’est un touché qui marche », a déclaré le joueur de ligne défensive des Colts DeForest Buckner, selon ESPN. « Vous pensez toujours que cela peut être un touché. Avec sa taille, sa vitesse, son agilité. Il peut attraper le ballon hors du terrain. Il est proche de 20 touchés. Ne laissez aucun doute qu’il va l’obtenir. Près de 2 000 verges. Pour moi, c’est une évidence. Quand on regarde un football général, c’est le gars. JT est le MVP, bébé. »

Les Cardinals (10-4) cherchent à se remettre sur la bonne voie après avoir perdu leurs deux derniers matchs. L’Arizona est en bonne position pour décrocher une place en séries éliminatoires dans la NFC, mais l’équipe risque maintenant de perdre son emprise sur la NFC West avec les Rams de Los Angeles à un seul match derrière eux. Et pour que les Cardinals éliminent une équipe de Colts en plein essor, ils doivent jouer au football sans erreur.

« (Dimanche) a été difficile pour nous tous », a déclaré lundi l’entraîneur-chef des Cardinals, Kliff Kingsbury, sur le site officiel de l’équipe. « Les entraîneurs et les joueurs n’ont pas exécuté et joué comme nous le devions, mais avec une semaine courte, nous n’avons pas le temps de nous inquiéter de cette perte. Nous devons la corriger et passer à Indy. C’est » Ce sera une super ambiance. Si nous pouvions jouer maintenant, nous le ferions, mais c’est là que nous nous concentrons en ce moment. »