Columbia Sportswear publie ses résultats du premier trimestre – WWD

Le président et chef de la direction de Columbia Sportswear Co., Tim Boyle, a déclaré que le rythme de la reprise fondamentale dépassait les attentes de la société pour le premier trimestre.

Les ventes du premier trimestre ont augmenté de 10 pour cent à 625,6 millions de dollars par rapport à la même période de vente l’année dernière.

En publiant ses résultats pour le trimestre terminé le 31 mars, Boyle a noté «un retour à la croissance des ventes nettes et des résultats financiers plus solides que prévu». Cela signifiait une augmentation de 35% pour son activité de commerce électronique direct aux consommateurs par rapport à la même période de vente l’année dernière. Ce secteur représente désormais 20% du mix total des ventes.

Boyle a souligné «une bonne finition des ventes d’automne, une excellente vente précoce pour le printemps», une forte demande des consommateurs, des stocks maigres et un «environnement de vente à plein prix favorable».

Sur la base de la solide performance du premier trimestre, Columbia prévoit des ventes nettes 2021 de 3,04 milliards de dollars à 3,08 milliards de dollars, soit une croissance de 21,5 à 23% par rapport à 2020. Le bénéfice d’exploitation devrait s’établir à 347 millions de dollars à 369 millions de dollars avec une marge opérationnelle de 11,4 à 12 pour cent. Le bénéfice dilué par action est compris entre 4,05 $ et 4,30 $.

Créée à Portland, Oregon, en 1938, la société vend des produits de ses marques dans environ 90 pays. Outre la marque Columbia, Columbia Sportswear possède Mountain Hardwear, Sorel et Prana. Les vêtements, accessoires et équipements ont grimpé de 4 pour cent à 469 millions de dollars et les chaussures ont bondi de 35 pour cent à 157 millions de dollars. Pour le premier trimestre, les stocks ont été réduits de 9 pour cent pour s’établir à 525,7 millions de dollars, en partie en raison d’une diminution des achats de stocks au printemps, d’une réduction des stocks excédentaires et de la réception des stocks en retard. Les «stocks âgés» représentent «une partie gérable» de l’inventaire total de l’entreprise.

En termes de performance de la marque, Columbia a augmenté de 12% à 527 millions de dollars et Sorel de 20% à 46 millions de dollars. Prana, cependant, a chuté de 14 pour cent à 32 millions de dollars et Mountain Hardwear a baissé de 4 pour cent à 21 millions de dollars. Dans l’ensemble, le commerce de gros a augmenté de 3 pour cent à 336 millions de dollars et celui de vente directe au consommateur de 20 pour cent à 290 millions de dollars.

Au niveau régional, les ventes nettes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ont augmenté de 27% à 71 millions de dollars, l’Amérique latine / Asie-Pacifique a augmenté de 9% à 112 millions de dollars, les États-Unis ont augmenté de 9% à 409 millions de dollars et le Canada a progressé de 1% à 34 dollars. million.

Dans un appel avec des analystes jeudi, Boyle a noté que Columbia avait nommé un directeur général pour la Chine. Il a également signalé les investissements prévus pour l’amélioration du numérique et de la chaîne d’approvisionnement et l’intérêt des jeunes consommateurs pour les activités de plein air.

Pour conclure ses propos, Boyle a déclaré: «Je suis confiant dans notre stratégie et encouragé par la reprise fondamentale en cours. Nous nous engageons à stimuler une croissance durable et à long terme et à investir dans nos priorités stratégiques pour stimuler la notoriété de la marque mondiale et la croissance des ventes… »

La congestion portuaire et les contraintes logistiques ont conduit à un «calendrier plus tardif» des réceptions et des livraisons des stocks de printemps. Les contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement et à la logistique étant toujours un problème, des retards sont attendus pour les réceptions et les livraisons d’automne. Ces facteurs, combinés aux mesures de santé et de sécurité mises en œuvre dans son centre de distribution, ont entraîné une augmentation des coûts de fret, de distribution et de chaîne d’approvisionnement, a déclaré la société.

Pour l’avenir, l’allocation de capital de la société impliquera d’investir dans des opportunités de croissance organique, de restituer au moins 40% du flux de trésorerie disponible aux actionnaires et de «fusions et acquisitions opportunistes», selon l’analyse de Jim Swanson, vice-président exécutif et directeur financier. Ces priorités stratégiques dépendront des conditions du marché.

Columbia a déclaré que la majorité de ses propres magasins étaient restés ouverts au premier trimestre, le trafic des magasins variant selon la région, mais «en deçà des niveaux d’avant la pandémie».