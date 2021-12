Columbus casse un dérapage de 4 matchs et se rallie pour battre San Jose 6-4

Adam Boqvist a marqué deux fois, Andrew Peeke a récolté deux mentions d’aide et les Blue Jackets de Columbus ont mis fin à une séquence de quatre défaites consécutives avec une victoire de 6-4 contre les Sharks de San Jose dimanche soir.

Sean Kuraly, Cole Sillinger, Jack Roslevic et Alexandre Texier ont marqué et Elvis Merzlikins a stoppé 30 tirs alors que Columbus a remporté son quatrième match consécutif à domicile.

Nick Bonino, Erik Karlsson, Brent Burns et Tomas Hertl ont marqué pour San Jose. Matt Nieto et Timo Meier ont chacun ajouté deux passes et Adin Hill a stoppé 24 tirs dans la défaite.

« Cela renforce votre confiance lorsque nous commençons à les mettre dans le filet », a déclaré l’entraîneur de Columbus, Brad Larsen. « Elvis a fait de très gros arrêts, surtout au début du match. Ce fut un match difficile. »

Les Sharks et les Blue Jackets ont échangé l’avance au cours des deux premières périodes.

Le tir frappé de Boqvist à 16:16 de la première période a dépassé Hill, donnant l’avance à Columbus. Il s’agissait du cinquième but et du huitième point de Boqvist en 11 matchs depuis son retour de blessure. La recrue Justin Danforth a récolté sa deuxième mention d’aide en carrière en autant de matchs.

« Nous sommes une équipe très ennuyeuse à affronter », a déclaré Boqvist. « Nous devons être ennuyeux tous les soirs, alors c’est amusant de jouer. »

Bonino a surpris Merzlikins et enterré le rebond du tir enveloppant de Nieto pour égaliser le score avec seulement 2,3 secondes à jouer en première période. C’était son quatrième but en sept matchs.

Les Sharks ont pris les devants 21 secondes après le début de la deuxième période sur un tir des poignets de Karlsson de la ligne bleue. Karlsson a marqué six buts cette saison, dont trois lors des quatre derniers matchs des Sharks.

« Nous n’avons pas joué notre meilleur match », a déclaré Karlsson. « Nous étions un peu fatigués mentalement, nous n’avons pas exécuté autant que nous l’aurions souhaité, et nous avons pris de mauvaises décisions. »

Kuraly a égalisé le score 32 secondes plus tard lorsqu’il a réussi à arrêter le rush et son alimentation à Eric Robinson a été déviée dans le filet.

San Jose a repris l’avantage avec un tir frappé de la ligne bleue par Burns à 8:44 du deuxième, son deuxième but de la saison et son premier en 11 matchs. Sillinger a tiré Columbus même à 17:49.

« C’est énorme d’arrêter cette séquence de défaites, surtout à domicile lorsque nous sommes sur la route pendant si longtemps », a déclaré Sillinger. « Lorsque nous obtenons ces matchs à domicile, nous devons en tirer parti. »

Roslevic, une égratignure saine dans la défaite de Columbus samedi contre les Capitals de Washington, a facilement battu Hill à 1:57 de la troisième pour donner à Columbus une avance de 4-3. Boqvist a ajouté le but d’assurance à 5:34 de la troisième.

Herdl a marqué un but à 10:11 de la troisième, tirant un tir au-dessus de l’épaule gauche de Merzlikins avant que Texier ne scelle la victoire avec un filet vide à 18:53.

« Des jeux stupides et ils reviennent vous hanter », a déclaré l’entraîneur des Sharks, Bob Boughner. « Vous marquez quatre buts sur la route, vous pensez que vous devriez remporter au moins un point, mais ils ont marqué des buts en temps opportun et ont effectué des arrêts en temps opportun. »

HOMME DE FER

Brent Burns des Sharks a disputé son 622e match consécutif en saison régulière, en date du 21 novembre 2013. Il est à égalité avec Karl Alzner pour la 12e plus longue séquence de matchs consécutifs de l’histoire de la LNH.

COGLIANO RETOUR

Andrew Cogliano, qui a obtenu une passe secondaire sur le but de Bonino, est revenu dans l’alignement des Sharks après avoir raté trois matchs pour être avec sa fille hospitalisée.

ENCORE HORS CTÉ — ET ENCORE

Pour la quatrième fois cette saison, Columbus a annulé un but pour hors-jeu, celui-ci étant le score apparent de Gus Nyquist en troisième. « C’est fou pour moi que cela se soit produit autant que cela s’est produit », a déclaré Larsen. « Je suis presque sûr que tout le monde comprend la règle selon laquelle la rondelle doit passer en premier, mais peut-être que nous devons la revoir un peu. »

COUP DE MAIN

La passe secondaire de Jakub Voracek sur le deuxième but de Boqvist était son 18e de la saison en tête de l’équipe et l’a amené à égalité avec Oliver Bjorkstrand pour le plus de points des Blue Jackets. Il n’a qu’un but en 23 matchs.

LA DOUCEUR DU FOYER

Columbus a une fiche de 9-3-0 à domicile cette saison, et ses neuf victoires et ses 18 points sont les plus importants au cours des 12 premiers matchs à domicile d’une saison dans l’histoire du club.

DE LA BOUCHE DES BÉBÉS

« Pour un jeune de 18 ans qui évolue dans la LNH à Columbus avec une jeune équipe, je ne ferais pas autrement, a déclaré Sillinger.

DISCOURS D’IDOLES

Boqvist a reçu un bâton signé de son compatriote et défenseur Erik Karlsson, qu’il admire depuis son enfance. « Il a été mon idole en grandissant », a déclaré Boqvist. « C’était une nuit fraîche. »

SUIVANT

San Jose : accueille Calgary mardi.

Columbus : visite Toronto mardi.