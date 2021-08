Columbus Crew accueille Atlanta United lors de la 24e journée

08/07/2021 à 01:31 CEST

Dimanche prochain à 01h30 se jouera le match de la vingt-quatrième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire L’équipage de Colomb et à Atlanta dans le Stade MAPFRE.

Le L’équipage de Colomb Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-quatrième journée après avoir perdu le dernier match contre DC United par un score de 2-4. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des 17 matches disputés jusqu’à présent, avec 19 buts pour et 20 contre.

Du côté des visiteurs, le Atlanta United a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le Impact de Montréal lors de son dernier match, il arrive donc à la rencontre avec l’illusion de récupérer des points qui lui ont été laissés de côté. Sur les 17 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Atlanta United il en a remporté deux avec 18 buts pour et 23 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le L’équipage de Colomb il a gagné quatre fois, il a perdu une fois et a fait match nul trois fois en huit matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Atlanta United Il a été battu quatre fois en 10 matchs jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le L’équipage de Colomb Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile de L’équipage de ColombEn fait, les chiffres montrent deux victoires et deux défaites pour l’équipe locale. A leur tour, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les AtlantaEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. Le dernier match auquel ils ont joué L’équipage de Colomb et le Atlanta Dans cette compétition, il a eu lieu en juillet 2021 et s’est terminé par un résultat de 0-1 pour les locaux.

A ce jour, entre le L’équipage de Colomb et le Atlanta United il y a une différence de neuf points dans le classement. L’équipe de Caleb Porter il se classe septième avec 24 points sur son tableau de bord. Pour sa part, Atlanta United il a 15 points et se classe 10e du tournoi.