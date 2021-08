Columbus Crew accueille DC United dans son fief

08/04/2021 à 01:30 CEST

Le L’équipage de Colomb joue ce jeudi à 1h30 son vingt-deuxième match de Major League Soccer contre le DC United dans le Stade MAPFRE.

Le L’équipage de Colomb Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-deuxième journée après avoir perdu le dernier match contre La ville de New York par un score de 4-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des 16 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 17 buts pour et 16 contre.

Du côté des visiteurs, le DC United a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Cincinnati lors de son dernier rendez-vous, de sorte qu’il arrive au rendez-vous avec l’illusion de récupérer des points qui lui ont été laissés pour compte. À ce jour, sur les 16 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté six et a un bilan de 21 buts marqués contre 18 buts reçus.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le L’équipage de Colomb Il a réalisé des chiffres de quatre victoires et trois nuls en sept matchs joués à domicile, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas que plus de points lui échappent à domicile. Dans le rôle de visiteur, le DC United Il a un record d’une victoire, cinq défaites et trois nuls en neuf matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade. L’équipage de Colomb si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant dans le stade de la L’équipage de Colomb et le bilan est de six défaites et neuf nuls pour l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué L’équipage de Colomb et le DC United Dans cette compétition, il a eu lieu en mai 2021 et s’est terminé par un résultat de 3-1 pour les locaux.

En référence à la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les locaux sont en avance sur leur rival avec une différence de trois points. L’équipe de Caleb Porter Il entre dans le match en sixième position et avec 24 points avant le match. Pour sa part, DC United il compte 21 points et occupe la huitième position du classement.