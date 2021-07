Columbus Crew accueille la ville de New York

17/07/2021 à 01:31 CEST

le L’équipage de Colomb jouera son dix-septième match en Major League Soccer contre le La ville de New York, qui aura lieu dimanche prochain à 13h30 dans le Stade MAPFRE.

le L’équipage de Colomb Il atteint la dix-septième rencontre avec l’intention d’améliorer ses performances dans la compétition après avoir fait match nul 2-2 contre lui Cincinnati à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté quatre des 12 matchs disputés à ce jour en Major League Soccer avec un chiffre de 13 buts pour et 11 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le La ville de New York il a été battu 2-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Impact de Montréal, il vient donc répondre au besoin de renouer avec la victoire dans le domaine de L’équipage de Colomb. Sur les 11 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le La ville de New York Il en a remporté cinq avec un total de 19 buts pour et 13 contre.

Concernant la performance dans son stade, le L’équipage de Colomb Il a réalisé un bilan de trois victoires et deux nuls en cinq matchs joués à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le La ville de New York a un bilan de deux victoires, deux défaites et un match nul en cinq matchs joués, donc les joueurs de la L’équipage de Colomb Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la L’équipage de Colomb, les chiffres font état d’une défaite et de trois nuls en faveur de l’équipe locale. A leur tour, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les La ville de New YorkEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. Le dernier affrontement entre les L’équipage de Colomb et le La ville de New York Dans cette compétition, il a été joué en mai 2021 et s’est terminé par un score de 1-2 pour les locaux.

Les locaux et les visiteurs ont les mêmes points au classement de la Major League Soccer (17 points), ce match pourrait donc aider à égaliser. le L’équipage de Colomb est huitième, tandis que le La ville de New York il est sixième en attendant la célébration du prochain match.