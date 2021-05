Columbus Crew accueille le Toronto FC lors de la 9e journée

28/05/2021 à 21:02 CEST

le Columbus Crew joue ce samedi à 21h00 son neuvième match de Major League Soccer contre le Toronto FC dans le Stade MAPFRE.

le Columbus Crew affronte avec un esprit renforcé le match de la neuvième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté en tant que visiteur par un score de 1-2 à La ville de New York dans le Stade des Yankees, avec un peu de Zelarayan. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté deux des six matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de cinq buts pour et cinq contre.

Du côté des visiteurs, le Toronto FC ne pouvait pas faire face à la Orlando City lors de son dernier match (1-0), il arrive donc au match avec le besoin de renouer avec la victoire sur le terrain de Columbus Crew. Sur les six matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Toronto FC Il en a remporté un et affiche un bilan de sept buts marqués contre 10 buts encaissés.

En tant que local, le Columbus Crew ils ont gagné une fois et fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils glissent des points à domicile, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats positifs. A la maison, le Toronto FC il a été battu trois fois et a fait match nul une fois dans ses quatre matchs jusqu’à présent, des chiffres qui montrent que l’équipe manquait lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade MAPFREEn fait, les chiffres font état de huit victoires, quatre défaites et huit nuls en faveur de la Columbus Crew. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs quatre dernières visites au stade de la Columbus Crew. La dernière fois qu’ils ont affronté le Columbus Crew et le Toronto FC dans la compétition était en mai 2021 et le match s’est terminé sur un score de 2-0 en faveur de Toronto FC.

A ce moment, le Columbus Crew il est en tête du classement avec un écart de trois points par rapport à son rival. le Columbus Crew Il a huit points au casier, se classant sixième. En revanche, les visiteurs sont en douzième position avec cinq points.