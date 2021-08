Columbus Crew bat Cincinnati 3-2

28/08/2021 à 02h44 CEST

Les L’équipage de Colomb a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 3-2 contre lui Cincinnati ce samedi dans le Stade MAPFRE. Les L’équipage de Colomb arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre Sondeurs de Seattle par un score de 1-2, accumulant un total de six défaites consécutives dans la compétition. Concernant l’équipe de Cincinnati, les Cincinnati perdu par un résultat de 4-1 lors du match précédent contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Avec ce résultat, l’équipe Columbus est neuvième, tandis que la Cincinnati Il est treizième après la fin du duel.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Columbus, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Zelarayan à 44 minutes. Mais plus tard le Cincinnati a réagi et a égalisé le match grâce au but de Matarrita peu avant la fin, plus précisément en 45, terminant ainsi la première partie avec le résultat de 1-1.

En deuxième mi-temps est venu le but pour l’ensemble de Cincinnati, qui a contourné le feu avec un but de Atanga à la minute 75. Cependant, le L’équipage de Colomb a obtenu l’égalité grâce à un objectif de Miguel Berry à 81 minutes. L’équipe de Columbus a marqué à nouveau, prenant la tête avec un double but de Miguel Berry à la 83e minute, terminant le match avec un score final de 3-2.

Le technicien de la L’équipage de Colomb, Caleb Porter, a donné accès au champ à Francis, Miguel Berry, Ils tuent et Keïta remplacement Diaz, Wright-Phillips, Fraser et Wormgoor, tandis que de la part du Cincinnati, Jaap stam remplacé Atanga, Vázquez et Médunjanin pour Valot, Brenner et Cameron.

Avec ces trois points, le L’équipage de Colomb classé neuvième avec 27 points, tandis que Cincinnati il s’est classé treizième avec 17 points à la fin du match.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Ville d’Orlando, Pendant ce temps, il Cincinnati jouera contre lui Inter Miami.

Fiche techniqueL’équipage de Columbus :Room, Wormgoor (Keita, min.77), Mensah, Pedro Santos, Afful, Fraser (Matan, min.77), Nagbe, Zelarayán, Etienne, Díaz (Francis, min.62) et Wright-Phillips (Miguel Berry, min. .73)Cincinnati :Vermeer, Vallecilla, Cameron (Medunjanin, min.89), Matarrita, Hagglund, Kubo, Cruz, Acosta, Valot (Atanga, min.65), Barreal et Brenner (Vázquez, min.70)Stade:Stade MAPFREButs:Zelarayán (1-0, min. 44), Matarrita (1-1, min. 45), Atanga (1-2, min. 75), Miguel Berry (2-2, min. 81) et Miguel Berry (3- 2, minimum 83)