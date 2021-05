Columbus Crew bat DC United 3-1

08/05/2021 à 22:01 CEST

le Columbus Crew a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 3-1 contre lui DC United ce samedi dans le Stade MAPFRE. le Columbus Crew Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre le Impact de Montréal. Pour sa part, DC United il a été battu 4-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le Tremblements de terre de San Jose. Avec cette défaite, l’équipe de Washington a été placée en onzième position après la fin du match, tandis que le Columbus Crew est septième.

La première moitié du duel a commencé de manière imbattable pour lui Columbus Crew, qui a créé la lumière à travers un objectif de Zelarayán à la minute 20, concluant la première mi-temps avec un score de 1-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe Columbus, qui a augmenté sa distance avec un but contre son camp de Brillant à 63 minutes. Mais plus tard, l’équipe de Washington a approché le tableau de bord par un but de Kamara à 82 minutes. Cependant, l’équipe de Columbus à la 83e minute a augmenté le score avec un but dans leur propre but de Alfaro, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 3-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Columbus Crew qui sont entrés dans le jeu étaient Zardes, Etienne Oui Ils tuent remplacer Wright-Phillips, Diaz Oui Pedro Santos, tandis que les changements dans le DC United Ils étaient Felipe Martins Oui Kamara, qui est entré pour remplacer Najar Oui Forgeron.

L’arbitre a donné un carton jaune à Afful, Williams Oui Francis par le Columbus Crew déjà Asad par l’équipe de Washington.

Avec ce résultat, le Columbus Crew monte à cinq points et reste en position de qualification pour une place en séries éliminatoires pour le championnat et le DC United reste avec trois points.

le Columbus Crew fera face le lendemain Toronto FC et le DC United jouera contre lui le feu de Chicago.

Fiche techniqueColumbus Crew:Room, Williams, Mensah, Francis, Afful, Nagbe, Artur, Zelarayán, Pedro Santos (Matan, min 92), Díaz (Etienne, min 65) et Wright-Phillips (Zardes, min 57)DC United:Seitz, Brillant, Alfaro, Najar (Felipe Martins, min.68), Nyeman, Moreno, Asad, Perez, Julian Gressel, Smith (Kamara, min.75) et FloresStade:Stade MAPFREButs:Zelarayán (1-0, min.20), Brillant (2-0, min.63), Kamara (2-1, min.82) et Alfaro (3-1, min.83)