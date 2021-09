Columbus Crew bat les Red Bulls de New York 2-1

15/09/2021 à 03h36 CEST

Les L’équipage de Colomb gagné 2-1 contre Taureaux rouges lors de la réunion qui s’est tenue ce mercredi au Stade MAPFRE. Les L’équipage de Colomb visaient à améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 1-0 lors du match précédent contre Inter Miami. En ce qui concerne l’équipe du New Jersey, le Les Red Bulls de New York a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre lui DC United. Avec cette défaite, l’équipe du New Jersey s’est placée en onzième position à l’issue du match, tandis que le L’équipage de Colomb est dixième.

Le match a commencé de manière positive pour lui Les Red Bulls de New York, qui a inauguré la lumière à travers un but de Klimala à 25 minutes, terminant la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

En deuxième période, l’équipe de Columbus a marqué un but, qui a permis l’égalisation grâce au succès de Nagbe à 74 minutes. Après une nouvelle pièce, le score a augmenté L’équipage de Colomb, qui a renversé la situation au tableau d’affichage en obtenant 2-1 grâce à un but de Miguel Berry peu avant la fin, plus précisément en 88, mettant ainsi fin au duel sur le score de 2-1.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. Par le L’équipage de Colomb ils sont entrés du banc Abdul-Salaam, Williams, Fraser, Ils tuent et Miguel Berry remplacement Pedro Santos, Wormgoor, Hairston, Étienne et Diaz, tandis que les changements par le Taureaux rouges Ils étaient Clark, Fabio Gomez, Andrés Reyes, Barlow et Diarra, qui est entré par Bois de l’année, Fernandez, Edwards, Klimala et Casiers.

Dans le duel, il y avait un total d’un seul carton jaune pour l’équipe du New Jersey. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune à Bois de l’année.

Avec 30 points, le L’équipage de Colomb de Caleb Porter s’est classée dixième au classement général à l’issue du duel, tandis que l’équipe menée par Gerhard Struber il s’est classé onzième avec 23 points.

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux Les Red Bulls de New York comme lui L’équipage de Colomb jouera un nouveau match contre lui Inter Miami et le Révolution de la Nouvelle-Angleterre respectivement.

Fiche techniqueL’équipage de Columbus :Room, Wormgoor (Williams, min.60), Mensah, Pedro Santos (Abdul-Salaam, min.6), Afful, Nagbe, Hairston (Fraser, min.60), Zelarayán, Etienne (Matan, min.60), Díaz (Miguel Berry, min. 70) et ZardesLes Red Bulls de New York :Carlos Miguel, Nealis, Duncan, Gutman, Edwards (Andrés Reyes, min.59), John Tolkin, Davis, Yearwood (Clark, min.39), Cásseres (Diarra, min.73), Fernandez (Fábio Gomez, min.46 ) et Klimala (Barlow, min.67)Stade:Stade MAPFREButs:Klimala (0-1, min. 25), Nagbe (1-1, min. 74) et Miguel Berry (2-1, min. 88)