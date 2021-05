Colunga bat le CD de Vallobin (4-0)

10/05/2021 à 10:46 CEST

le Colunga a consolidé une grande victoire après avoir battu 4-0 à Vallobin lors de la réunion tenue dans le Santianes ce dimanche. le Colunga est venu avec l’intention de récolter une autre victoire après avoir remporté à l’extérieur par un score de 0-1 à Stade Aviles. Concernant l’équipe visiteuse, le CD Vallobin a remporté le Club Siero à domicile par 2-0 et auparavant, il a également fait à l’extérieur, contre le Valdesoto par 0-1. Avec ce marqueur, l’ensemble Colungs est quatrième, tandis que le CD Vallobin il est sixième après la fin du duel.

La première équipe à marquer a été la Colunga, qui a tiré le pistolet de départ sur le Santianes grâce à l’objectif de Josin Remuñán en minute 20. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe locale augmentait, augmentant les distances grâce à un objectif de Dani corgo à 21 minutes. Plus tard, l’équipe des Colungues a marqué, ce qui a augmenté le score avec un but de Gelu à la 31e minute, terminant la première mi-temps avec le score 3-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe des Colungues, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un but de Menendez à 69 minutes, mettant ainsi fin à l’affrontement avec le score de 4-0.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Colunga qui sont entrés dans le jeu étaient Menendez, Alvaro Moreno, Aldo Oui Castro remplacer Eric, Gelu, Zucu Oui Josin Remuñán, tandis que les changements dans le Vallobin Ils étaient Manolo, Keke, Image de balise Pablo Alvarez, Pedro Roza Oui Gulin, qui est entré pour remplacer Adrián Fuertes, Robi, Hugo, Daniel Oui Tito Fernandez.

L’arbitre a montré un total de sept cartons: un carton jaune au Colunga, spécifiquement pour Davis et cinq à Vallobin (Tito Fernandez, Nacho, Trelles, Hugo Oui Keke). De plus, il y avait un carton rouge pour Keke (2 jaunes) par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Colunga il obtient 30 points et le Vallobin avec 23 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième phase de la troisième division: CD Vallobin tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui Condal dans son stade, tandis que le Colunga jouera contre lui Mosconia à domicile.

Fiche techniqueColunga:Julen, Jose Antonio, Gelu (Alvaro Moreno, min 70), Pablo Ablanedo, Nacho Rubiera, Josín Remuñán (Castro, min 82), Zucu (Aldo, min 82), Eric (Menéndez, min 55), René Montoto, Davis et Dani CorgoCD Vallobin:Marcos, Trelles, Dioni, Robi (Keke, min 54), Adrián Fuertes (Manolo, min 45), Nacho, Hugo (Pablo Alvarez, min 73), Daniel (Pedro Roza, min 75), Abel, Tito Fernández (Gulin, min.75) et GiuseppeStade:SantianesButs:Josín Remuñán (1-0, min.20), Dani Corgo (2-0, min.21), Gelu (3-0, min.31) et Menéndez (4-0, min.69)