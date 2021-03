Colunga réalise un match nul contre Tuilla (2-2)

28/03/2021 à 22:37 CEST

Le Tuilla et le Colunga à égalité à deux dans le match disputé ce dimanche en Le Candín. Le Tuilla Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le Club Siero. Du côté des visiteurs, le Colunga il a gagné lors de ses deux derniers matches de la compétition contre lui Condal dans son stade et le Magpie CF à l’extérieur, 3-0 et 0-1 respectivement. Après le résultat obtenu, l’équipe locale a été placée en quatrième position, tandis que le Colunga il est resté à la huitième place à la fin du duel.

La première partie du duel a commencé de manière positive pour l’équipe des Colungues, qui a créé la lumineuse avec un objectif de Zucu Dès le début du match, à la minute 2. L’équipe locale est à égalité grâce à un but à onze mètres de Alvaro Pozo à 34 minutes, terminant la première période avec un 1-1 sur le tableau de bord.

La deuxième partie de la réunion a débuté de manière excellente pour le Tuilla, qui a tourné le tableau de bord avec un peu de Marcos Iglesias à la 54e minute. Colunga au moyen d’un double autant de Zucu à la 81e minute, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un résultat de 2-2 à la lumière.

Après avoir terminé le match avec cette cravate, le Colunga il se situait à la huitième place du tableau avec 20 points, occupant une place d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF. Pour sa part, Tuilla Ce point atteint, il atteint la quatrième place avec 27 points, occupant une place d’accès à la deuxième phase de qualification à la phase finale pour la deuxième division RFEF, après le match.

Fiche techniqueTuilla:Raul, Pablo Prendes, Beni, Carlos Viesca, Leto, Jandro, Álvaro Pozo, Nacho Méndez, Nacho Velardi, Cris Alonso et Marcos IglesiasColunga:Yago, Iglesias, Castro, Jose Antonio, Aldo, Dani Corgo, Blanco, René Montoto, Pablo Martínez, Zucu et Josín RemuñánStade:Le CandínButs:Zucu (0-1, min.2), Álvaro Pozo (1-1, min.34), Marcos Iglesias (2-1, min.54) et Zucu (2-2, min.81)