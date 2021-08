Combat dans les vestiaires du stade Metropolitan

in

30/08/2021 à 11h34 CEST

Atlético de Madrid – Villarreal hier soir au Metropolitan Stadium s’est terminé sur un moral très chaud de la part des deux équipes. À tel point que, une fois que l’arbitre a sifflé la conclusion, une série d’incidents a eu lieu à l’intérieur du tunnel des vestiaires du stade rojiblanco.

Circonstance où l’arbitre de la réunion, César Soto Grado, recueille dans le certificat d’arbitrage établi à la fin de celui-ci. C’est dans la section des autres incidents qu’il enregistre cet affrontement où l’un des assistants de l’équipe technique de Unai émeri et le responsable des relations institutionnelles de l’équipe rojiblanco, Tomás Reñones.

Concernant le premier, la collégiale l’écrit ainsi :

“Autres incidents : Après avoir terminé le match et nous être retrouvés dans le tunnel des vestiaires, nous avons assisté à une discussion entre les techniciens et les joueurs des deux équipes. Nous y avons observé le 2e entraîneur de Villarreal, D. Imanol Idiakez Barkaiztegi, face à un manager local hurlant de manière agressive et devant être retenu par des membres de son équipe. »

Concernant la situation concernant le représentant de l’Atlético de Madrid, le rapport d’arbitrage ajoute que

“De même, nous avons été témoins d’un autre incident où une personne du club local identifiée par les autorités comme D. Pedro Tomas Reñones Crego (DNI.) Frapper avec sa main un membre du staff technique visiteur”.

Une fois que le Comité de Compétition a reçu le procès-verbal du match, il peut prendre deux décisions. Soit punir les deux, soit essayer de l’étendre en ouvrant une procédure extraordinaire.

Dans le premier cas, le deuxième entraîneur de Villarreal s’expose à une sanction sévère de la Commission de la Compétition si ce dernier considère son attitude comme une menace ou une contrainte. Le Code parle de quatre à douze matchs, bien que cela puisse être considéré comme une menace ou une provocation qui fixerait la sanction entre un ou trois matchs.

Dans le cas d Thomas Reñones, son attitude se traduira sûrement par une lourde amende financière pour l’Atlético de Madrid qui pourrait même atteindre 90 000 euros si elle était considérée comme très grave.