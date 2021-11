Combat de championnat du monde à León, Guanajuato avec le soutien de luxe

MEXIQUE – La carte que Promociones Zanfer présentera le samedi 4 décembre à Palenque de León, Guanajuato, aura non seulement un combat très attrayant pour le championnat du monde féminin entre deux solides guerrières mexicaines, mais pour son soutien, une carte de luxe est mise ensemble, avec de multiples combats stellaires et beaucoup de talents locaux.

Promotions Zanfer et Box Azteca en association avec Hannover Fairs et le grand événement international « Mexico Active and Sport Expo », en plus du gouvernement de l’État de Guanajuato et de la municipalité de León, présentera comme combat vedette la troisième défense que Montserrat Alarcón Raya fera (16 -4-2) de son championnat du monde Atome WBA, contre l’ancienne championne du monde Minimosca Silvia “Guerrerita” Torres (20-2-2, 7 ko), qui cherchera son deuxième titre dans différentes divisions.

La fonction du samedi 4 décembre, qui se tiendra à Palenque de León, Guanajuato, sera diffusée par Azteca 7, la Maison de la boxe, qui aura son équipe de narrateurs et d’analystes présents à la fonction, dirigée par le « Grand mexicain Champion », Julio César Chávez, et la « Princesse Azteca », Jackie Nava ainsi que Rodolfo Vargas, Eduardo Lamazon, Rafael Ayala et César Castro.

La fonction sera renforcée par des matchs à fort impact, où les promesses solides de la boxe mexicaine seront mises à l’épreuve dans des combats à enjeux élevés.

L’espoir d’Oaxaca Sergio Chirino Sánchez (16-1-0, 10 ko’s) affrontera le Philippin (18-5-1, 11 ko’s) à 10 rounds au poids plume, dans un duel dans lequel le Mexicain joue pratiquement l’occasion de jouer un championnat du monde, à court terme.

Le champion international et nord-américain, le poids mouche Gohan Rodríguez (9-1-1, 1 KO), et le poids plume invaincu, Irving Turrubiartes (23-0-0, 14 KO), participeront également à l’émission. ont des combats très disputés, cherchant à faire un pas en avant dans leurs carrières respectives.

Les billets sont déjà en vente sur la plateforme superboletos.com, avec des prix très abordables, incluant l’accès au Salon des Sports, Loisirs et Fitness, pour lequel une participation de plus de 10.000 fans est attendue, tant en personne que virtuelle.