Combat de Lupita et Julián Gil à Nuestra Belleza Latina

La forte bagarre entre Lupita Jones et Julián Gil dans Nuestra Belleza Latina

Ce n’est un secret pour personne que Nuestra Belleza Latina, en raison du format dans lequel le programme est développé, un style de téléréalité, fait ressortir toutes sortes de passions parmi les candidats en compétition pour la couronne. Mais en même temps, et comme les téléspectateurs l’ont vu saison après saison, ces émotions intenses, en surface, ont également les juges du concours.

Et en 2013, lors de la septième saison de l’émission Univisión, où la Salvadorienne Marisela Demontecristo a été la gagnante, il y a eu de nombreuses frictions entre les membres de la table du jury, composée à l’époque de Lupita Jones, Osmel Sousa et Julián Gil, mais en Il y a eu un gala particulier qui a été inoubliable à cause des gants de boxe qui y régnaient.

C’était l’un des premiers galas, où les candidats sélectionnés devaient choisir avec lequel des juges ils iraient en équipe, et là Troy a brûlé.

Le combat des juges pour leurs candidats préférés dans Nuestra Belleza Latina 2013 Osmel Sousa, Lupita Jones et Julián Gil se sont battus pour obtenir certaines filles dans leurs équipes. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina d’Amérique. Présenté par : Giselle Blondet, avec la participation des juges Osmel Sousa, Lupita Jones et Julian Gil. Pour voir plus de vidéos et… 2013-03-19T19: 44: 58Z

Cette fois, contrairement aux éditions précédentes, dans lesquelles les principaux combats pour louer un balcon étaient menés par l’ancienne Miss Univers mexicaine et la faiseuse de reines cubano-vénézuélienne, la lutte acharnée a eu lieu entre Lupita et Julián Gil.

Les esprits ont commencé à se réchauffer lorsque les candidats se sont tenus un par un sur scène pour choisir lequel des juges ils nommeraient comme mentors, et en voyant que plusieurs des filles préféraient aller avec Lupita Jones, le feuilleton a explosé en lançant une explosion qui a été critiquée par la table de ses collègues juges.

Julián a assuré que le concours ne devait pas chercher une “reine” ou faire des “reines”, car ce n’était pas l’objectif du concours, ce qui n’était pas vrai, car Univision a toujours dit avec son programme qu’il cherchait la “reine” de Notre Beauté Latine; C’est, si vous cherchez une reine.

Le moment le plus tendu entre Lupita et Julián est survenu lorsque l’ancienne Miss Porto Rico, Viviana Ortíz, qui avait participé à Miss Univers sans y parvenir, est montée sur scène, et lorsque l’acteur lui a demandé de faire partie de son équipe, elle a dit lui que La première chose qu’il ferait avec elle était de retirer son attitude de reine, ce à quoi Lupita a protesté.

“Jusqu’à hier, aucune d’entre elles ne voulait être reine et aujourd’hui, il s’avère qu’elles veulent toutes être reines”, a déclaré Julián Gil. « Jusqu’à hier, ils voulaient réussir, ils voulaient résoudre leur vie, ils voulaient gagner les 250 000 dollars, la voiture… mais d’abord ce que je vais faire avec toi c’est enlever la couronne que tu as, parce que tu es déjà une reine et vous n’avez rien accompli en tant que reine. La première chose que je ferais serait de vous prendre la reine.”

Lupita a sursauté et après avoir reproché à l’acteur d’avoir parlé à Viviana Ortíz de manière injuste, elle a dit: alors que voulaient-ils être …? Eh bien, reines… vous êtes agressives… vous êtes très excitées ».

Julián a insisté sur le fait que “simplement en mettant la couronne et en étant reine, leur vie n’est pas fixée”, et bien qu’en fin de compte Viviana Ortiz, qui a atteint une place parmi les finalistes, occupant la troisième place du concours, a choisi Lupita Jones comme mentor , l’idole du roman a insisté sur le fait que NBL ne voulait pas de reines et a une fois de plus disqualifié Lupita, l’ignorant.

“Il fait des reines (il a dit en se référant à Osmel et non à l’ancienne Miss Univers, qui a couronné deux femmes mexicaines Miss Univers) … Je peux faire de toi une femme pour le reste de ta vie”, a conclu Julián.