Combat de Wetherspoons: des Tasers tirés dans une furieuse bagarre de pub alors que la police agresse Royaume-Uni | Nouvelles

Le chaos a éclaté après qu’une bagarre massive a éclaté vendredi chez un Wetherspoon’s à Scunthorpe, dans le Lincolnshire. La police de Humberside a été appelée pour calmer la situation, mais a ensuite été agressée par un groupe de parieurs. Une vidéo de la scène montre des policiers aux prises avec un groupe au sol alors qu’ils tentent désespérément de retenir un homme et une femme. Mais d’autres se sont joints à eux pour tenter de retirer la police. On peut alors voir des cuivres tirer leurs tasers sur les assaillants et asperger un homme de gaz poivré pendant les fracas. L’ordre a été rétabli après que des dizaines de policiers se soient entassés dans le pub pour mettre fin au carnage des jours fériés.

La bagarre a éclaté au pub Blue Bell Inn à Scunthorpe.

Dans la vidéo, on peut entendre des officiers crier « restez couché », « calmez-vous » et « revenez ! ».

La police peut alors être vue en train d’être agressée par un homme qui plaque un officier au sol.

Un match de lutte s’ensuit alors que le bar devient chaotique alors que les flics tentent furieusement de contrôler l’homme.

Les enfants peuvent être entendus crier alors que les parieurs se lancent dans un combat féroce au poing avec des cuivres au sol.

Et à un moment donné, une femme saute sur un policier et commence à lui donner des coups de poing alors qu’il tente de retenir un homme.

La femme crie «putain d’enfer» au milieu d’un cri de «ne pas le frapper».

On peut également voir un autre homme essayant de retirer le bobby d’un homme sur le sol.

Un porte-parole de la police de Humberside a déclaré à MailOnline: «À 17h20 le vendredi 28 mai, la police a été appelée pour signaler une perturbation dans un pub sur Oswold Road à Scunthorpe.

« À leur arrivée sur les lieux, quatre policiers et un membre du personnel auraient été agressés par un groupe d’hommes. Deux des policiers ont dû être hospitalisés pour leurs blessures.

«Notre première réponse sera toujours de dialoguer avec les buveurs, mais soyez assurés que nous traiterons rapidement et fermement tout cas de trouble – et nous ne tolérerons certainement pas les abus et la violence dirigés contre nos officiers ou le personnel d’accueil.

“Un certain nombre de personnes ont été interrogées en relation avec l’incident et ont par la suite été relâchées alors que nous poursuivons nos enquêtes.”