Combat d’Osmel et Alicia Machado à Nuestra Belleza Latina

. En 2014, Alicia Machado était “coach” à Nuestra Belleza Latina

Ce n’est un secret pour personne que les studios Nuestra Belleza Latina, ainsi que la soi-disant Mansión de la Belleza, où ont vécu les candidats, qui ont disputé la couronne et le contrat avec Univision pendant plusieurs saisons, ont été le théâtre de toutes sortes de moments passionnés.

Mais sans aucun doute, ce fut un combat acharné, mettant en vedette l’ancienne Miss Univers Alicia Machado et le président du panel de réalité de l’époque, Osmel Sousa, l’un des moments les plus tendus que le programme Univision ait vu.

Les anciennes Miss Univers faisaient de l'ombre aux candidates Lors de la présentation d'Alicia Machado et de Denise Quiñones, la 'Beauty Tzar' les a remerciées pour les connaissances qu'elles ont apportées aux filles.

L’événement s’est produit lors de la huitième saison de Nuestra Belleza Latina, en 2014, lorsque Univisión a décidé d’inviter l’ancienne Miss Univers Alicia Machado et Denisse Quiñones en tant que « coach » pour préparer les candidats, qui ont été divisés en deux groupes, dont chacun était marraine.

L’agacement de Machado s’est produit lorsqu’Osmel Sousa a décidé d'”envoyer les deux anciennes Miss Univers en vacances” pendant quelques jours, après avoir estimé qu’elles ne faisaient pas bien leur travail et que les candidates sous sa responsabilité n’avaient pas d’évolution considérable.

Après son retour au programme, et pendant la diffusion en direct, l’animatrice de l’émission à l’époque, Chiquinquirá Delgado a appelé Osmel sur scène pour accueillir Alicia Machado et Denisse Quñones, mais c’est à ce moment-là que Troya a brûlé.

Osmel Sousa et Alicia Machado ont dit leurs vérités Le juge de la NBL et Alicia Machado se sont dit leurs vérités sur le concours de beauté.

Bien qu’Osmel soit arrivé avec une attitude amicale, et a même fait l’éloge des deux anciennes Miss Univers, Alicia n’a pas caché son agacement et a déclenché sa colère contre la soi-disant Beauty Czar.

“Ustedes dos son dos tremendas Miss Universo, lo que yo sentía era que ustedes dos estaban tan regias, que me estaban opacando a estas niñas… y no podía permitir que opacaran a las reinas”, dijo Osmel, quien pidió un aplauso para las ex Miss Univers.

Et tandis que Denisse Quiñones était calme et disait même qu’elle s’était bien amusée pendant ses vacances forcées, Alicia, avec un regard furieux, a lancé des mots durs et là a commencé un va-et-vient d’épées.

“Moi aussi. Les vacances étaient bien pour moi, mais la vérité, bien sûr, du moins dans mon cas, c’est que je ne me consacre pas à la préparation des reines. J’étais Miss Univers », a déclaré Machado, essayant de justifier le peu de travail que Sousa avait réalisé avec les candidats.

Après sa défense, Osmel a déclaré: “Il semble qu’elle ait oublié (qu’elle était une reine)”, provoquant une réponse agacée et arrogante d’Alicia: “Oui, j’ai oublié, car après 14 feuilletons, il faut oublier”.

Osmel lui a immédiatement rappelé que sans la préparation qu’il lui avait donnée pour être Miss Univers, elle ne serait jamais devenue célèbre.

Osmel Sousa a répondu aux commentaires d'Alicia Machado "ce n'était pas mon préféré". Osmel s'est défendu contre les commentaires d'Alicia sur son travail en tant que "Beauty Czar".

“C’est grâce à ça, ma chérie, que tu as fait les 14 feuilletons”, trancha Osmel.

Mais le moment mémorable, qui continue d’être vu par les fans de Nuestra Belleza Latina sur YouTube, ne s’est pas arrêté là.

Le combat s’est déplacé vers d’autres émissions de l’Univisión telles que “El Gordo y la Flaca” et “Despierta América”, où Osmel et Alicia se sont vus, mais c’est là qu’à la fin, ils ont fait la paix et ont tous deux déclaré leur amour et leur admiration. mutuel.

Tour inattendu, les marraines ont échangé des équipes Alicia Machado et Denise Quiñones ont reçu la bombe qu'elles doivent échanger des équipes dans la compétition.

Nuestra Belleza Latina reviendra sur le petit écran en septembre prochain, après près de trois ans d’absence, avec un format qui vise à lutter contre les stéréotypes, et qui dans sa 12ème saison cherchera une femme autonome et unique avec beaucoup de personnalité et de beauté , qui sera couronnée par l’actuelle reine, Migbelis Castellanos.