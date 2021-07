Combat plein poids ce samedi 31 juillet

NEWARK, NEW JERSEY – Les poids lourds invaincus à la hausse Michael Coffie cherchera à continuer à monter lorsqu’il rencontrera Jonathan Rice dans le cadre de l’événement principal de PBC’s Boxing Night sur FOX et FOX Deportes le samedi 31 juillet depuis le June Prudential Center à Newark, NJ.

Coffie devait initialement affronter Gerald Washington, qui a été contraint de se retirer après avoir été testé positif pour COVID-19.

L’émission FOX débutera à 20 h HE / 17 h HP et mettra également en vedette une bataille entre James Martin et l’espoir des poids mi-moyens du New Jersey Vito Mielnicki Jr. dans un co-événement de huit rondes et un match revanche, et la perspective invaincue Joey Spencer a battu Dan Karpency dans un autre rendez-vous de huit rounds.

À 22 h HE / 19 h HP, poursuivant la diffusion de FOX, aura lieu Boxing Night de PBC sur FS1 avec en tête d’affiche le concurrent vétéran et médaillé de bronze olympique Andre Dirrell concourant pour la deuxième fois aux poids mi-lourds lorsqu’il affrontera Christopher Brooker dans un 10 round se battre. L’émission FS1 mettra également en évidence l’espoir poids plume invaincu Maliek Montgomery dans un duel de 10 rounds contre Angel Contreras et le meilleur espoir poids welter Paul Kroll rencontrant Justin DeLoach en 10 rounds.

Les billets pour l’événement en direct, promus par TGB Promotions, sont déjà en vente et peuvent être achetés sur Ticketmaster.com.

La carte non télévisée mettra en vedette l’invaincu de Patterson, NJ, la ville natale de Norman Neely (8-0, 7 KO) lors d’un match nul en six rounds contre le Texan Juan Torres (6-3-1, 3 KO). . Il y aura également le combat de Karl Dargan (19-1, 9 KOs), le prétendant super-léger né à Philadelphie, contre Iván Delgado (13-3-2, 6 KOs) basé à Los Angeles dans une attraction de huit rounds, le concours de Keeshawn Williams (7-0-1, 2 KO) contre Noah Kidd (6-3-2, 5 KO) correspondant au poids welter de six rounds, et la fierté de Newark Michael Anderson (20-3-1, 14 KO) Rogers de DeMarcus Tennessee dans un combat de poids welters en six rounds (14-3-1, 5 KO).

Pour compléter la nuit d’action, Nicky Vitone de Denville, NJ, cherchera à poursuivre avec un record immaculé alors qu’il rencontrera Jordan Rosario dans un combat de poids welters en quatre rounds et l’espoir invaincu de Philadelphie Quadir Albright face à Jared Tallent dans un concours de poids welters à six. Les manches. De plus, Malik Nelson, originaire d’Avenel, NJ, fera ses débuts professionnels dans un combat de super poids plume en quatre rounds contre Alejandro Ramirez.

Coffie (12-0, 9 KOs) est un vétéran du service militaire américain avec les Marines qui a commencé à boxer après son retour du Moyen-Orient et a rapidement impressionné dans les tournois amateurs, obtenant des opportunités de combat de Deontay Wilder et Adam Kownacki. . Le boxeur de 35 ans est né dans le Bronx, mais s’entraîne actuellement à Orlando, en Floride. Coffie s’est démarqué en 2020 en arrêtant Luis Pena, invaincu auparavant, au cinquième tour de leur combat en août avant de se montrer avec un TKO contre Joey Abell en novembre. Coffie a ajouté un KO impressionnant à son CV de boxe en éliminant Darmani Rock auparavant invaincu en janvier de cette année.

Rice (13-6-1, 9 KOs) est né en Caroline du Sud et réside actuellement à Los Angeles. Le joueur de 34 ans cherchera à rebondir après une paire de défaites en 2020 contre Efe Ajagba et Demsey McKean, invaincus. Les imperfections de la carrière professionnelle de Rice, qui remontent à 2014, ont toutes eu lieu contre des adversaires invaincus auparavant. Maintenant, il cherche à être un test extrêmement difficile pour Coffie.

Dirrell (34-2-1, 25 KO) est un vétéran de la division des 168 livres qui revient sur le ring pour se battre pour la deuxième fois en poids mi-lourd après avoir fait ses débuts avec succès dans cette catégorie en décembre 2020 en éliminant Juan Ubaldo Cabrera en le cinquième tour. Le natif de Flint, Michigan et frère du double champion Anthony a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques d’Athènes de 2004 et a perdu sur des points de décision serrés lors des combats pour le titre mondial contre Carl Froch et James DeGale. Dirrell affrontera Brooker (16-7, 6 KO), le natif de Philadelphie de 30 ans qui a déjà une paire de victoires en 2021. Avant cela, il avait perdu contre Michael Seals en juin 2019 et avait battu Lanell Bellows en septembre 2018.

Montgomery (10-0, 10 KOs) a 25 ans et est devenu pro en 2017 après une impressionnante carrière amateur qui comprenait deux titres nationaux des Golden Gloves et des victoires sur les grands rivaux Edgar Berlanga, Keeshawn Williams et Joseph. peu. Le boxeur né à Macon, en Géorgie, a arrêté chacun de ses 10 adversaires avant la cloche finale en tant que pro jusqu’à présent. Devant lui se trouvera le Mexicain de Monterrey Contreras (10-4-2, 6 KO), qui a 27 ans et vient d’égaler avec l’espoir invaincu Jalan Walker en avril. Avant cela, il avait perdu considérablement par décision partagée contre le concurrent des super poids coq Ramón Cárdenas en février.

Kroll (8-0, 6 KOs) est un boxeur amateur décoré de 26 ans de Philadelphie qui est professionnel depuis août 2018 après avoir arrêté DeAngelo Alcorn au premier tour. Ses quatre premiers matchs se sont terminés en sa faveur au cours des deux premiers tours avant de vaincre Shinard Bunch, alors invaincu, aux points en août 2019. Plus récemment, la cloche 2020 de Kroll l’a vu remporter une victoire par TKO contre Marcel Rivers en janvier et une décision unanime en sa faveur contre Luke Santamaría en octobre. Son adversaire sera DeLoach (19-5, 10 KO), qui cherchera à se remettre sur les rails après avoir perdu contre le poids welter invaincu Eimantas Stanionis en novembre. Le joueur de 27 ans originaire d’Augusta, en Géorgie, a connu une année 2017 mémorable en battant trois adversaires invaincus d’affilée tels que Dillon Cook, Junior Castillo et Domonique Dolton avant d’éliminer Christopher Pearson.