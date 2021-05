Combat possible de l’année ou “ frappez le bâton ”

Luis ‘Pantera’ Nery vs. Brandon Figueroa unifie les titres WBC-WBA de la division super coq, c’est le combat du week-end et n’hésitez pas, c’est un autre candidat potentiel pour voler le prix du meilleur combat de 2021. Deux heurteurs invaincus se font face, avec des différences dans le physique, avec des gardes croisés et plein de nuances différentes dans les valeurs de boxe. Quelque chose qui rend leur combat fascinant dans le précédent.

Qu’est-ce qui peut et ne peut pas arriver dans ce combat? Dans la vidéo, nous verrons le face à face, le morbide, les détails familiers de l’un et les changements dans le coin de l’autre. Nous analysons également les différences entre les deux, les faiblesses, les forces et les aspects qui pourraient déterminer la victoire ou la défaite.

Nous imaginons aussi les plans, le dessin stratégique du combat et bien qu’il s’agisse d’un autre de ces combats au pronostic presque impossible, nous risquons un résultat possible, basé sur le seul élément qui pourrait faire la petite mais décisive différence pour établir un gagnant. de ce combat pour «louer des balcons».