Combat pour camion dans EXATLON 5 USA Qui a gagné ?

La journée du 3 juin, semaine 19, à Exatlon aux États-Unis a été particulièrement intense où les athlètes des deux équipes, Famous et Contending, se sont affrontés sur le circuit de la tyrolienne. Le présentateur Frederik Oldenburg a posé la question au boxeur portoricain Jeyvier Cintrón, comment il se sentait en battant le record détenu par le vainqueur de la quatrième saison, Nate Burkhalter, en remportant deux voitures dans la même tranche de la compétition.

Sur ce, Cintron a assuré qu’il ne l’avait pas envisagé, car au contraire il en était venu à s’amuser et à réussir sans penser à battre le record de qui que ce soit d’autre que le sien.

Le combat pour le camion

Le jour pour le camion, il y avait une variable qui le rendait différent, au delà maintenant ce n’est plus un SUV comme on a été habitué jusqu’à présent, la compétition était de 10 points, par équipe, où les deux hommes et les deux femmes les plus rapides de l’équipe gagnante ferait face pour la voiture. Les Concurrents ont commencé sur de très bonnes bases, mettant rapidement le tableau dans un retentissant trois à zéro dans les premières passes, avec des points importants des Bleus. Apparemment, ce sera un autre jour que les Contendientes seront peintes en couleur.

Du côté des concurrents, Dania Aguillón connue comme “la femme la plus rapide du Mexique” et un renfort de l’équipe Famosos qui a récemment rejoint était chargée de donner le premier point à l’équipe rouge. Cela a commencé, comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, une contre-performance en ce jour important.

Le deuxième tour d’appariements a commencé avec un cinq à un en faveur des concurrents, avec Mirna Almada, qui a marqué le point qui a continué à creuser l’écart entre les différentes équipes. Almada, a continué à marquer des points importants qui ont continué à donner l’avantage aux Bleus. Tout est devenu très difficile pour les Célèbres !

En référence à Mirna Almada, rappelons que la jeune fille a déjà un jet ski à son actif, et si elle continue avec ce score, elle pourrait être la femme qui disputera le camion dans la journée du 3 juin.

Comme fait curieux, nous pouvons souligner que l’équipe Contendientes à ce jour n’a pas été en mesure de prendre la voiture dans la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, mais tout cela pourrait changer une nuit où les bleus sont clairement concentrés sur la réalisation du tant attendu. victoire , qu’au fil des semaines, il devient un nord de plus en plus recherché par tous.

Le “Blue Leon” Octavio “Tavo” Gonzalez, a mis le tableau 9 à 6, et serait une fille chargée de jouer le jeu qui signifie le point de match pour les concurrents. C’est « El Vaquero » Kelvin Noeh Renteria, celui qui a donné la victoire au Contender et les a amenés à s’affronter sur le camion. Renteria est celui qui détient actuellement le leadership absolu en termes de performance de l’équipe bleue.

Pour cette raison, les femmes les plus rapides du blues se sont affrontées pour être devant les trois stars où elles allaient rencontrer leur destin. Ana Parra contre Mirna Almada, une bataille absolument percutante. Du côté des hommes, Kelvin Noeh Renteria a battu Octavio Gonzalez, donc Kelvin et Mirna seraient mesurés dans les trois étoiles.

Mirna a commencé par choisir les étoiles, et elle a été la première à découvrir celle que vous avez choisie, recevant 3 000 $ pour avoir choisi l’étoile 2. El Vaquero, a choisi l’étoile numéro un et a pris 5 000 $.

Le 3 juin, aucun athlète n’a pris la voiture.

