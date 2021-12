Combat pour le titre « bon pour le sport », Verstappen et Hamilton sont d’accord · .

Max Verstappen et Lewis Hamilton affirment que leur bataille passionnante tout au long de la saison pour le championnat du monde a été positive pour le sport.

Après une saison de va-et-vient où la paire a échangé à la fois la tête du championnat des pilotes et de la peinture entre leurs voitures, Verstappen devance Hamilton de seulement huit points avant l’avant-dernière course en Arabie saoudite ce week-end.

Hamilton a remporté chacun des quatre championnats précédents plusieurs courses avant la fin de la saison. Le combat pour le titre de cette année se déroulera jusqu’à la course finale, à moins que Verstappen ne dépasse de manière significative son rival ce week-end.

Verstappen dit qu’il pense que l’histoire sportive de lui en tant que jeune challenger contre un multiple champion du monde comme Hamilton est passionnante pour ceux qui suivent la Formule 1.

« Je pense que se battre contre Lewis en général a été bon pour le sport », a déclaré Verstappen. « C’est un jeune contre le champion du monde établi – un multiple champion du monde. Je pense que c’est juste très excitant.

« Pour moi, en fin de compte, peu importe si vous vous battez contre quelqu’un de mon âge ou un champion du monde, vous savez que tous les deux sont de grands pilotes. Certains ont peut-être eu un peu plus de chance en général d’être dans une bonne voiture plus longtemps, mais cela n’enlève rien à ce qu’ils sont de bons pilotes. Nous essayons toujours de nous battre, bien sûr, mais je pense que jusqu’à présent, la saison a été vraiment cool.

Hamilton partage le point de vue de son rival au championnat et estime qu’avec la Formule 1 bénéficiant d’une exposition accrue à de nouveaux publics ces dernières années grâce à la série documentaire Netflix « Drive to Survive », la bataille tendue entre les deux est arrivée au « moment parfait » pour aider attirer de nouveaux fans.

« Je pense que pour nous, pour le sport, naturellement, avec la croissance de ce qui s’est passé via Netflix, je pense que cela a été incroyable », a déclaré Hamilton.

«Oui, nous avons de nouvelles personnes qui arrivent et c’est le moment idéal pour les gens d’entrer et de se lancer dans le sport parce que c’est l’un des moments les plus excitants que le sport ait connu depuis longtemps. C’est donc positif. »

Avec Mercedes ayant dominé l’ère V6 turbo de la Formule 1 depuis 2014, avec Hamilton remportant chaque barre de championnat des pilotes 2016 et Mercedes remportant chaque championnat des constructeurs, Verstappen dit que battre les Flèches d’Argent serait une « réalisation incroyable ».

« Si cela fonctionnait, bien sûr, en tant qu’équipe, nous serions très heureux », a déclaré Verstappen. « Gagner un championnat du monde en équipe et en tant que pilote, je pense que c’est toujours une réussite incroyable. »

