Combate Americas et Univision signent une nouvelle alliance pour les droits de diffusion pour cinq ans

NEW YORK ET MIAMI – 31 MARS 2021 – Combate Americas, LLC et Univision Communications Inc. ont annoncé aujourd’hui un nouvel accord de droits de diffusion de cinq ans entre la principale franchise mondiale de sports d’arts martiaux mixtes (MMA) ciblant les Hispaniques et le leader de la langue espagnole société de médias et de contenu aux États-Unis.

Le nouvel accord prévoit 30 événements annuels de Combate Americas à la télévision en direct ou un total de 150 événements au cours des cinq prochaines années, à compter du vendredi 9 avril. Les détails de l’événement initial seront publiés prochainement.

Les événements seront disponibles sur les différentes plateformes d’Univision, y compris les chaînes de télévision Univision et TUDN, ainsi que sur TUDN Radio Network, TUDN.TV et l’application TUDN. En outre, les fans de combat auront également accès à la vidéothèque Combate fight sur PrendeTV, le nouveau service de streaming soutenu par la publicité d’Univision qui propose un contenu premium, 100% gratuit et en espagnol.

«Cette puissante alliance de diffusion consolidera« Combate Global »en tant que première marque de MMA à la télévision nord-américaine. L’influence d’Univision et l’excitation de Combate Global inspireront la passion du sport dans une nouvelle génération de fans », a déclaré Campbell McLaren, PDG de Combate Global.

«Quand j’ai lancé l’UFC», a poursuivi McLaren, «je savais que son action explosive capterait l’attention des fans, et il en va de même pour le style Combat. Nous appelons notre marque MMA «Much More Action®» »

«Nous sommes ravis d’étendre notre relation et nous sommes impatients de favoriser la croissance de la marque Combate de manière nouvelle et innovante sur nos plates-formes Univision», a déclaré Juan Carlos Rodríguez, président d’Univision des sports. «Compte tenu de la passion de notre public pour l’action en direct passionnante, Combate s’est associé à notre portefeuille de droits de football pour délivrer un double coup puissant. Combate est une propriété en croissance rapide, et nous nous engageons à offrir plus d’événements que jamais, de la première franchise de MMA hispanique aux fans de combat. «

La marque Combate Americas est devenue Combate Global pour refléter son expansion internationale, qui comprendra l’ajout d’athlètes de territoires en dehors des États-Unis et de l’Amérique latine, pour soutenir le style de compétition électrisant de l’entreprise entre les pays, similaire à celui des championnats internationaux de football. .

Combate Global se termine chaque année avec la COMBATE CUP, un événement d’une nuit entre huit combattants avec une cagnotte de centaines de milliers de dollars, considérée comme l’une des compétitions les plus disputées dans le monde du MMA et des sports de combat.

Dans le cadre de cet accord, certains des plus grands matchs de football d’Amérique du Nord céderont la place aux événements de Combate Global. La nouvelle stratégie connectera les fans d’Univision à la marque Combate Global et positionnera davantage MMA comme une destination de premier plan pour les fans de sports hispaniques.

La programmation de Combate Americas a commencé à diffuser en direct sur Univision en 2018, contre la tendance de la distribution à la carte dans l’environnement. Avec cela, il est devenu la seule franchise sportive MMA à proposer régulièrement des programmes gratuits sur une plate-forme de télévision ouverte.

La programmation d’événements en direct de Combate Americas, qui commence à minuit HE, a attiré en moyenne plus de 400 000 téléspectateurs au total 2+ aux États-Unis, ce qui en fait souvent l’émission de télévision en langue espagnole la mieux notée au monde.

* Source: Nielsen, NPM, données en direct + même jour