NEW YORK – 18 novembre 2021 – Combate Global a annoncé aujourd’hui les détails de son plus grand événement annuel d’arts martiaux mixtes (MMA), le « COPA COMBATE » d’une nuit, huit hommes, le grand tournoi de 100 000 $, dimanche, 12 décembre, en direct sur Paramount + depuis Miami, Floride.

L’heure de début de la couverture en direct de « COPA COMBATE » par Paramount + sera annoncée à une date ultérieure.

« Depuis que nous avons lancé ‘COPA COMBATE’ en 2017, c’est devenu LE lieu le plus important pour représenter votre pays dans le type de tournoi sportif le plus difficile, et le groupe de combattants de cette année semble être le plus compétitif et le plus excitant à ce jour. » a déclaré le PDG de Global Combat, Campbell McLaren.

Le tournoi d’une nuit se déroulera dans la division des poids coq (135 livres) et mettra en vedette le champion du monde en titre de Combate Global, David « The Black Spartan » Martinez (6-1), qui représentera son pays d’origine, le Mexique.

L’Espagnol Kevin Cordero (12-2) rejoindra Martinez sur le terrain du tournoi; Leo Muniz (6-1) des États-Unis; Frans « The Zulu Irishman » Mlambo (10-5) d’Irlande; José « Le Mercenaire » Zarauz (8-22-1) du Pérou ; Cristian « El Scorpio » Barraza (7-3) représentant le Chili ; Luciano « El Aguila » Ramos (8-6) de l’Argentine; et Pierre « The French Hawaiian » Daguzan (6-5) de France.

Les combats de la phase quart de finale et de la demi-finale du tournoi « COPA COMBATE » consisteront chacun en une manche de cinq minutes, et le combat de la phase de championnat consistera en trois manches de cinq minutes.

Les tranches du tournoi et les matchs des quarts de finale seront annoncés bientôt, tout comme les quatre participants et les matchs pour les deux combats de «réserve» du tournoi qui auront lieu lors de l’événement.

Les combats de réserve servent à remplacer tout vainqueur de combat de la phase de quart de finale qui est incapable de poursuivre sa candidature au tournoi lors de la phase de demi-finale de la compétition en raison d’une blessure subie en route vers la victoire lors du combat de quart de finale.

David « The Black Spartan » Martinez (Mexique)

Martinez, 23 ans, de Mexico, est le champion du monde en titre des poids coq de Combate Global, un titre qu’il a remporté en battant trois adversaires consécutifs, dont l’adversaire de la phase de championnat et le vétéran de classe mondiale Francisco « Cisco » Rivera, Jr., en une nuit le 29 mai.

Également kickboxeur décoré, Martinez, membre de l’équipe de combat Bonebreakers basée à Mexico, a remporté cinq de ses six victoires en carrière via (T) KO, y compris la victoire sur Rivera, Jr. que Martinez a produit avec un coup de poing à la tête. combinaison au deuxième tour (: 17) de leur combat de championnat du tournoi.

Kevin Cordero (Espagne)

À seulement 21 ans, Cordero, originaire de Las Palmas, Gran Canaria, est le plus jeune des huit participants au tournoi, mais aussi l’un des plus éprouvés au combat, ayant décroché 9 de ses 12 victoires en carrière via (T) KO ou soumission.

Lors de ses débuts dans Combate Global le 3 septembre, Cordero, l’étoile montante numéro un livre pour livre d’Espagne, a remporté sa victoire la plus impressionnante à ce jour, une soumission au premier tour (4:59) (triangle starter) du combattant vétéran Ricky Bandejas.

Leo Muniz (États-Unis)

Muniz, 31 ans, originaire du Bronx, NY et résident de Tobyhanna, Pennsylvanie. A reçu une grande pause plus tôt cette année quand Combate Global lui a donné la chance de concourir à nouveau après une période d’inactivité de six ans en raison de les affrontements déjà programmés échouent et un manque général d’opportunités.

Avec un mouvement supérieur et une base de frappe solide sur ses pieds, Muniz a dominé et remporté des victoires consécutives à l’unanimité contre le protégé d’Urijah Faber et le membre de l’équipe Alpha Male Hector « El Matador » Fajardo les 29 mai et 13 août de cette année, respectivement. , pour gagner sa place et représenter les États-Unis dans « COPA COMBATE ».

Frans « The Zulu Irishman » Mlambo (Irlande)

Mlambo sera le premier combattant de l’histoire à représenter l’Irlande dans le tournoi « COMBATE CUP ».

Le combattant sud-africain de 30 ans qui a immigré à Dublin à l’âge de 11 ans n’est pas étranger à représenter l’Irlande au combat, ayant remporté une médaille d’or aux championnats du monde de la Fédération internationale des arts martiaux mixtes (IMMAF) en 2015 .

À ce jour, Mlambo a décroché 8 de ses 10 victoires en carrière via (T) KO ou soumission, et participera à la «COMBATE CUP» sur une séquence de deux victoires consécutives.

José « Le Mercenaire » Zarauz (Pérou)

Combattant à Lima, Zarauz est une ancienne star du football de 28 ans qui s’est tournée vers et est tombée amoureuse du sport du MMA en 2010, et a depuis affronté une poignée de noms remarquables, dont le champion 2019 « COPA COMBATE » et le Péruvien Humberto Bandenay.

Zarauz entrera à La Jaula, la cage de compétition de Combate Global, pour la deuxième fois de sa carrière, après avoir remporté une décision unanime contre Fernando Noriega lors d’un événement régional au Pérou le 17 juillet.

Cristian « El Scorpio » Barraza (Chili)

Barraza est un natif de Santiago de 28 ans et une ceinture brune de Jiu-Jitsu brésilien qui a remporté les 7 victoires de sa carrière professionnelle par soumission.

Barraza a été occupé au cours de la seconde moitié de 2021, faisant trois apparitions, toutes dans le cadre de la promotion de Global Combat, en l’espace de trois mois. Il sort d’une impressionnante soumission au premier tour (2:01) (bras) du Mexicain Diego Silva le 22 octobre.

Luciano « El Aguila » Ramos (Argentine)

Originaire de Concordia, âgé de 25 ans, Ramos a déménagé à Stockton, en Californie. l’année dernière au milieu de la pandémie de COVID-19, afin de s’entraîner avec l’équipe fondée par les célèbres frères et sœurs MMA Nick et Nate Diaz.

Depuis qu’il a fait le saut dans le camp Diaz, Ramos, qui a remporté six des huit victoires en carrière par (T) KO ou soumission, a remporté ses deux combats de MMA en 2021, battant le plus récemment Keilen Fantroy au premier tour ( 1:54) soumission (triangle starter) le 31 juillet.

Pierre « Le français hawaïen » Daguzan (France)

Daguzan est un natif de Versailles, dans les Yvelines, âgé de 35 ans et résidant à Honolulu, à Hawaï.

Il détient une ceinture violette en jiu-jitsu brésilien et vient de remporter une décision unanime contre Carlos Puente, Jr. dans l’action Combate Global le 16 juillet.