Combate Global annonce 5 Bout MMA Card en direct sur Paramount + ce vendredi

NEW YORK – 17 novembre 2021 – Combate Global a annoncé aujourd’hui un événement d’arts martiaux mixtes (MMA) de cinq combats, en direct sur Paramount + le vendredi 19 novembre de Miami, en Floride.

La couverture en direct de Paramount + commencera par une pré-émission de Global Combate à 22 h 30 HE / 21 h 30 CT, et se poursuivra avec l’action de combat en direct, à partir de 23 h 00 HE / 22 h 00 CT.

Dans l’événement principal des poids mouches (125 livres) aujourd’hui, les concurrents mexicains Gerardo « Terrier » Graniel (7-2) et Ernesto « The Stallion » Ibarra (5-1) s’affronteront.

Originaire de Mexico, Graniel, 27 ans, sera de retour dans l’action Combate Global pour la deuxième fois cette année après sa conquête du deuxième tour (1:02) TKO (blessure au genou) de l’Espagnol Roger Blanque le 3 septembre.

Ibarra est un résident natif de 25 ans d’Ensenada, en Colombie-Britannique, au Mexique, qui cherche à se remettre de sa première défaite en carrière, une défaite par décision unanime contre Alan Beche Cantu qui a eu lieu dans le cadre de la promotion de Combate Global le 29 mai. Avant le perte, Ibarra n’avait jamais perdu en tant que professionnel ou amateur.

Dans un match de poids coq féminin (135 livres) soulignant la rivalité actuelle entre le Mexique et les États-Unis à La Jaula, la cage de compétition Combate Global, invaincue Montserrat Rendon (1-0) de Cancun affrontera Kristina Pettigrew (1-1) de San Diego, Californie.

Une affaire vedette de poids plume (145 livres) verra Chris Boasso (3-1) de Miami rencontrer Miguel « Iron Mike » Gonzalez (4-1) de Mexico.

Dans l’un des deux combats préliminaires, invaincu Cesar Hernandez (2-0) de San Francisco, Californie. affrontera Santiago Monreal (4-3) de Mexicali, C.-B. au poids mouche.

L’autre combat préliminaire et un autre affrontement poids mouche opposeront Carlos « Chacal » Reyes (2-1) de Tijuana, C.-B. à Humberto Duarte (0-1) de Phoenix, Arizona.