Combate Global annonce les groupes du premier tour pour une nuit, huit hommes et un grand prix de 100 000 $ le dimanche 12 décembre

NEW YORK – 1er décembre 2021 – Combate Global a annoncé aujourd’hui les groupes de match aller officiels ou les matchs de quart de finale pour son tournoi convoité d’une nuit, huit hommes, 100 000 $ en poids coq « COMBATE CUP ». (135 livres) le dimanche décembre 12, en direct aux États-Unis sur Univision (23 h HE / 20 h HP), TUDN USA (23 h HE / 20 h HP) et Paramount + (22 h HE / 19 h HP).

« COPA COMBATE » sera également diffusé en direct sur TUDN MX au Mexique.

En groupe, Carlos Briseño (13-2) du Mexique affrontera Cristian « Scorpio » Barraza (7-3) du Chili, et Frans « The Zulu Irishman » Mlambo (10-5) d’Irlande affrontera José « The Mercenary » Zarauz (22-8-1) du Pérou.

Dans le groupe opposé, Leo Muniz (6-1) des États-Unis affrontera Pierre « The French Hawaiian » Daguzan (6-5) de la France, et Kevin Cordero (12-2) de l’Espagne va entrer en collision avec Luciano « El Aguila ” Ramos (8-6) d’Argentine.

Les vainqueurs des deux quarts de finale de chaque groupe se rencontreront lors de la phase de demi-finale du tournoi, et les deux vainqueurs de la phase de demi-finale se rencontreront lors de la phase finale du championnat.

Carlos Briseño contre. Cristian Barraza

Briseño, 31 ans, de Mexico, est ceinture noire de Tae Kwon Do et membre du gymnase Bonebreakers. Il entre à La Cage, la cage de compétition de Combate Global, sur une séquence de deux victoires consécutives après avoir remporté une décision unanime sur Adam Martinez lors des débuts de Briseño à Combate Global le 1er octobre.

Originaire de Santiiago, Barraza, 28 ans, est une ceinture brune de Jiu-Jitsu brésilien qui a remporté les 7 victoires de sa carrière professionnelle par soumission. Il vient de subir une soumission de bras au premier tour (2:01) contre le Mexicain Diego Silva le 22 octobre.

Frans Mlambo contre José Zarauz

Mlambo, un protégé de 30 ans du célèbre entraîneur John Kavanagh et ancien médaillé d’or aux championnats du monde de la Fédération internationale des arts martiaux mixtes (IMMAF), deviendra le premier combattant de l’histoire à représenter l’Irlande au tournoi. . À ce jour, Mlambo a remporté 8 de ses 10 victoires en carrière via (T) KO ou soumission, et participera à la «COMBATE CUP» sur une séquence de deux victoires consécutives.

Combattant de Lima, Zarauz, 28 ans, a l’expérience la plus professionnelle de tous les participants au tournoi « COMBATE COPA », et entrera à La Jaula pour la deuxième fois en 2021 après avoir remporté une décision unanime sur Fernando Noriega dans une épreuve régionale. événement au Pérou le 17 juillet.

Leo Muniz contre Pierre Daguzan

Muniz, 31 ans, est un résident de Tobyhanna, en Pennsylvanie et originaire du Bronx, dans l’État de New York, qui a remporté deux victoires consécutives contre Hector « El Matador » Fajardo, membre de l’équipe Alpha Male, les 29 mai et 13 août, respectivement. billet pour « COMBATE CUP ».

A 35 ans, Daguzan, originaire de Versailles, Yvelines et habitant d’Honolulu, Hawaï, est le plus vieux compétiteur sur le terrain du tournoi. Il a une ceinture violette en jiu-jitsu brésilien et vient de remporter une victoire par décision unanime sur Carlos Puente, Jr. dans l’action Combate Global le 16 juillet.

Kevin Cordero contre Image de balise Luciano Ramos

Cordero, 22 ans, de Las Palmas, Gran Canaria, est l’étoile montante numéro un en Espagne et le plus jeune des huit participants au tournoi. Il a remporté 9 de ses 12 victoires professionnelles via (T) KO ou soumission, y compris son dernier départ et ses débuts dans Global Combate le 3 septembre, lorsqu’il a produit une soumission au premier tour (4:59) (triangle starter) contre le lutteur vétéran Ricky Bandejas.

Ramos est un finisseur de 25 ans originaire de Concordia qui a déménagé à Stockton, en Californie, l’année dernière pour s’entraîner avec l’équipe fondée par les célèbres frères MMA Nick et Nate Diaz. Depuis qu’il a fait le saut dans le camp de Diaz, Ramos, qui a remporté six des huit victoires en carrière par (T) KO ou soumission, a remporté ses deux combats de MMA en 2021, battant récemment Keilen Fantroy au premier tour (1:54) par soumission (triangle starter) le 31 juillet.

Dans deux combats féminins précédemment annoncés qui apparaîtront sur la sous-carte « COPA COMBATE » en plus du tournoi, Criszaida Adames (5-1) se lancera contre Caroline « Taz » Gallardo (5-4) au poids paille (115 livres), tandis que Lucero « La Loba » Acosta (2-2) affrontera Rosselyn Chavira (1-0) au poids mouche (125 livres).

Le tournoi sera également soutenu par deux combats « de réserve ». Si l’un des vainqueurs des quarts de finale du tournoi est dans l’impossibilité de poursuivre son offre en demi-finale en raison d’une blessure, le vainqueur de l’un des combats de réserve du tournoi remplacera le vainqueur blessé en demi-finale. phase finale du tournoi.

Dans un match de réserve du tournoi, Felipe « Pipe » Vargas (7-2) de San José, Californie. Via Bogotá, la Colombie affrontera l’invaincu Diego « El Niño » Gómez Manzur (4-0) de Santiago, Chili. Dans le deuxième match de réserve du tournoi, Ricky Bandejas (14-6) de Brick, NJ via Coconut Creek, Floride affrontera Alan « Beche » Cantu (9-7) de Monterrey, NL, Mexique.