Combate Global annonce un événement MMA à 8 combats, en direct sur Paramount + ce vendredi

NEW YORK – 27 octobre 2021 – Combate Global a annoncé aujourd’hui une carte de combat complète de huit combats d’arts martiaux mixtes (MMA), en direct sur Paramount + le vendredi 29 octobre de Miami, en Floride.

La couverture en direct de Paramount + commencera par une pré-émission de Global Combate à 22h30 HE / 21h30 CT, et se poursuivra avec l’action de combat en direct, à partir de 23h00 HE / 22h00 CT.

De plus, la couverture de Combate Global sera complétée cette semaine par des programmes de récapitulation consécutifs d’une heure sur CBS Sports Network le jeudi 28 octobre à 21 h HE / 20 h CT et 22 h HE / 9 pm CT, respectivement.

Vendredi, dans l’événement principal des poids légers (155 livres), la ceinture noire invaincue de Jiu-Jitsu brésilien Levi Escobar (2-0) de Tucson, en Arizona. affrontera Daniel Sanchez (2-1) de Mexico, Mexique.

Un concours vedette des poids welters (170 livres) opposera Erick « Perry » Montano (8-6) de Mexico à Mark « Showtime » Martin (6-1) de Phoenix, Arizona.

En tête de la carte principale, il y aura une bataille de poids coq (135 livres) entre l’invaincu Ismael « Kraken » Zamora (1-0) de Mexico et Saul Tijerina Estrada (0-0) de Monterrey, NL, Mexique.

La carte de combat préliminaire de cinq combats sera mise en évidence par une inclinaison légère (155 livres) entre l’invaincu Chris Renteria (1-0) de Tempe, Arizona. et Alexander Sanchez (2-2) de San Luis Potosi, SLP, Mexique.

Rodrigo Garcia (2-1) de Monterrey affrontera Richard Pabon (0-0) de Mastic, NY au poids mouche (125 livres).

Un poids plume (145 livres) opposera Justin « Slick J » Vasquez (6-2) de Miami à Gego « No Mercy » Kelly (2-2) de San Nicolas, Aruba.

Wascar « La Avispa » Cruz (12-7) de Miami affrontera Shojin Miki (7-8) d’Honolulu, Hawaï.

L’invaincu Sam Kilmer (1-0) de Miami rencontrera Alex Quirasco (0-0) de Veracruz, VER, Mexique chez les poids légers.