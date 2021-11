Combate Global annonce un tournoi d’une nuit à huit joueurs « États-Unis vs. Mexique

NEW YORK – 4 novembre 2021 – Combate Global a annoncé aujourd’hui un tournoi d’arts martiaux mixtes (MMA) d’une nuit » États-Unis contre. México ‘ dans la division masculine des poids légers (155 livres) le vendredi 12 novembre, en direct aux États-Unis sur Univision (23 h HE / diffusion 12 h HP) et TUDN USA (23 h HE / 20 h HP) de Miami, Floride .

Le programme sera également diffusé au Mexique sur TUDN MX, à partir de 22 heures, heure locale.

L’événement du tournoi a lieu à l’occasion du 28e anniversaire de la fondation du sport et du premier événement MMA de l’histoire, l’UFC 1, qui a également été mis en vedette par un tournoi d’une nuit à huit et produit par le co-fondateur de l’UFC Campbell McLaren, PDG de Global Combat. McLaren est revenu dans l’industrie en 2013 pour lancer Combat et apporter le MMA à une nouvelle génération de fans multiculturels.

« La rivalité entre les États-Unis et le Mexique a fourni certains des combats les plus excitants et les plus mémorables de l’histoire du combat », a déclaré McLaren, « et ce tournoi, chargé de talent des deux côtés de la frontière, apportera certainement beaucoup plus d’action et Hommage au sport que j’ai co-fondé il y a 28 ans ».

Représentant le Mexique, le phénomène invaincu Cristian « Puas » Pérez (6-0) d’Ensenada, BC affrontera Miguel « El Destructor » Villegas (8-2) de Tijuana, BC en quart de finale du tournoi, tandis que Hugo « The Hooligan » Flores (9-3) de Guadalajara, JL via Chicago, Ill. Il affrontera Daniel « Scrappy » Soto (15-5) de Ciudad Jiménez, Chih. via Éphraïm, Utah.

Dans la poule du tournoi américain, Jim « The Beast » Alers (14-4) de Pembroke Pines, Floride rencontrera Enrique « Baby Bull » González (9-4) de Chicago en quart de finale, et Samuel « The Alley Cat » Alvarez (5-4) de Manteca, Californie entrera en collision avec Jimmy « Sandstorm » Sandlin (4-3) de Carlisle, Ohio.

Les vainqueurs des deux combats de la phase quart de finale entre combattants américains se rencontreront en demi-finale, tandis que les vainqueurs des deux combats de la phase quart de finale entre athlètes mexicains se rencontreront en phase demi-finale.

L’événement se terminera par une confrontation entre les États-Unis et le Mexique dans la phase d’action du championnat.

L’événement du tournoi comportera également deux combats « de réserve » : un entre les Américains Mikey « Rolls » Gonzalez (7-2) de San Jose, Californie et Jake « The Working Man » Childers (8-2) de Peoria, Ill. ., et l’autre entre les concurrents mexicains Alfrego « Tarzán » Ruelas (2-1) de Mexico et Rodolfo Reseck (3-4) de San Quintín, BC

Si l’un des vainqueurs de l’étape des quarts de finale du groupe des États-Unis n’est pas en mesure de poursuivre sa candidature en demi-finale en raison d’une blessure, le vainqueur du combat Gonzalez-Childers remplacera le vainqueur blessé du tournoi.

De même, si l’un des vainqueurs de la phase de quart de finale du tirage au sort du Mexique subit une blessure qui l’empêche de se qualifier pour la phase de demi-finale, le vainqueur du combat entre Ruelas et Reseck remplacera le vainqueur blessé du combat de quart de finale dans le tournoi.

Les matchs des quarts de finale du tournoi et les matchs des demi-finales consisteront chacun en une manche de cinq minutes, et le match de la phase de championnat consistera en trois manches de cinq minutes.

Dans un combat poids paille féminin hors tournoi (115 livres), Melissa Amaya (1-0) de Spokane, Washington, affrontera Andrea Amaro (1-1) d’El Paso, Texas.