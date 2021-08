Combate Global annonce un tournoi d’une nuit et 8 femmes ce vendredi

NEW YORK – 9 août 2021 – Combate Global a annoncé aujourd’hui son premier tournoi d’arts martiaux mixtes (MMA) d’une nuit et huit femmes de l’histoire, en direct sur Paramount + le vendredi 13 août de Miami, en Floride.

La couverture en direct de Paramount + commencera par une pré-émission de Global Combate à 22 h 30 HE / 21 h 30 CT, et se poursuivra avec l’action de combat en direct, à partir de 23 h 00 HE / 22 h 00 CT.

De plus, la couverture de Combate de cette semaine est complétée sur CBS Sports Network avec l’émission récapitulative d’une heure le jeudi 12 août (21 h 00 HE) mettant en évidence l’action de la semaine dernière.

Le tournoi se déroulera dans la division poids paille (115 livres), avec les huit concurrents représentant six pays différents.

Un combattant doit gagner trois combats consécutifs en une nuit pour devenir champion du tournoi et le prétendant numéro un mondial des poids paille.

« Combate Global continue de démontrer que sa division féminine est la plus excitante de la planète », a déclaré Campbell McLaren, PDG de Combate Global.

Dans une tranche du tournoi, le phénomène invaincu Yasmine Jauregui (5-0) de Tijuana, BC Mexique affrontera Stephanie “Macaquinha” Frausto (8-7) de Dublin, Californie, tandis que Criszaida Adames (4-0) de La République dominicaine via Philadelphie, Pennsylvanie entrera en collision avec Yajaira “La Pantera Negra” Cunningham, qui se bat à Homestead, Floride et représente le Nicaragua.

Dans la tranche opposée du tournoi, Paulina Vargas (4-1) de Guadalajara, JL, Mexique affrontera Claudia Diaz (1-2 MMA; 17-7-1 Muay Thai) de Barcelone, Espagne, et Karen Cedillo ( 4- 2) de Monterrey, NL, Mexique affrontera Claire Lopez de Nice, France.

Les vainqueurs des premiers combats de la phase (quart de finale) respectifs de chaque tranche s’affronteront lors de la phase de demi-finale du tournoi, et les vainqueurs des combats de la phase de demi-finale se rencontreront lors de la phase de championnat du tournoi.

De plus, deux combats de “réserve” du tournoi auront lieu, le premier opposant Delaney “Lil ‘Scrappy” Bailey (3-2) de Clearwater, Floride contre Caroline “Taz” Gallardo (4-4) de Santiago, Chili via Chicago, Ill., Et l’autre Camila Rivarola (4-3) de Montevideo, Uruguay via Stockholm, Suède contre Andrea « Fortaleza » Soraluz (2-4) de Lima, Pérou via Miami, Floride.

Si l’un des vainqueurs du match du tournoi de la phase de quart de finale se blesse en route vers la victoire et est incapable de continuer à participer à la phase de demi-finale, un vainqueur du combat de réserve du tournoi prendra la place du vainqueur du quart de finale blessé sur le terrain du tournoi.

Entre les étapes du tournoi, un concours de poids mouche hommes (125 livres) entre Marias Vasquez Jimenez (13-6) de Santiago, Chili et Elias Garcia (6-2) d’Irvine, Californie. se tiendra.