Combate Global annonce un trio de combats Mexique-États-Unis et une programmation complète pour le 18 juin

NEW YORK et MIAMI – 14 juin 2021 – Combate Global et Univision Communications Inc. ont annoncé aujourd’hui la programmation complète de leur prochain événement d’arts martiaux mixtes (MMA) le vendredi 18 juin, en direct sur Univision (12 h HE / PT) et TUDN USA (12 h HE / 21 h HP) aux États-Unis et sur TUDN MX (23 h heure locale) depuis les studios d’Univision à Miami, en Floride.

L’émission sera également rediffusée au Mexique sur Televisa Nueve le lendemain, samedi 19 juin à 17 h, heure locale.

La tête d’affiche de la carte principale télévisée en direct sera un affrontement léger (155 livres) entre Jordan « Bull » Beltran (11-6) et Erick Sanchez (9-6).

Beltran, 31 ans, de Puebla, Pue., Mexique vient de remporter un deuxième tour sensationnel (1:15) TKO (coups de poing) du Pérou Jose Zarauz à Combate Global le 14 mai.

Sanchez de Sacramento, Californie. est membre de l’équipe Alpha Male de la superstar à la retraite Urijah Faber et sept fois vétéran de l’action Combate Global. Il a produit six de ses neuf victoires en carrière par (T) KO ou soumission.

Dans un autre combat de cartes principales, l’étoile montante invaincue Axel Osuna (3-0) de Guadalajara, JL, Mexique affrontera l’espoir américain Junior Cortez (4-1) de Phoenix, Arizona.

Sara Cova invaincue (3-0) de Mexico, Mexique affrontera Diana Mendoza (0-0) de Dana Point, Californie. dans un match de poids atomique féminin (105 livres).

La carte de combat préliminaire non télévisée mettra en vedette une affaire de poids plume (145 livres) opposant Ivan Tena (2-0) de Phoenix, Arizona. contre son compatriote invaincu Alessandro Aguilar (2-0) de Mexicali, C.-B., Mexique.

En tête de la carte du combat préliminaire, il y aura une inclinaison de poids mouche (125 livres) entre Carlos Reyes (1-1) de Tijuana, C.-B. et German Orpineda (0-1) de Chihuahua, CH, Mexique.