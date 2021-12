Combate Global annonce Undercard de six combats de MMA en direct sur Univision et TUDN, le 3 décembre

NEW YORK – 30 novembre 2021 – Combate Global a annoncé aujourd’hui un événement d’arts martiaux mixtes (MMA) de six combats, en direct sur Univision (12 h HE / PT) et TUDN USA (12 h HE / 21 h HP) de Miami, Floride le vendredi 3 décembre.

Le programme sera également diffusé au Mexique sur TUDN MX, à partir de 23 h, heure locale.

Dans l’événement principal poids plume (145 livres), la star américaine José « Froggy » Estrada (7-2) affrontera le vainqueur de l’émission de téléréalité « The Ultimate Fighter : Latin America 3 », Martín « El Toro » Bravo (12 -3).

Estrada, 30 ans, d’Oxnard, en Californie, a remporté la meilleure victoire de sa carrière à ce jour le 2 juillet, battant la star nicaraguayenne chevronnée Leonardo « Chimmy » Morales par décision majoritaire.

Le résultat a marqué la seule victoire d’Estrada, à ce jour, inscrite sur les tableaux de bord des juges. Ses six autres victoires sont venues par TKO ou soumission sur deux rounds d’action.

Originaire de Rosarito, BC, Mexique et combattant de Newton, NJ, Bravo, 28 ans, a fait ses débuts dans Global Combate en 2021, marquant un TKO au premier tour (1:09) contre le vétéran Andrew » The Beast » Whitney le 17 septembre.

Dans une compétition exceptionnelle de poids de paille (115 livres), Stephanie « Lil Bovy » Frausto (8-8) de Dublin, Californie affrontera Camila Rivarola (3-3-1) de Montevideo, Uruguay via Stockholm, Suède.

L’autre combat sur la carte principale sera Tommy « The Spaniard » Aaron (9-5) de Los Angeles, Californie contre Ivan « Choko » Castillo (21-13) d’Ensenada, BC, Mexique au poids welter (170 livres). .

En action préliminaire sur la carte, Jonathan Sepúlveda (9-3) d’Isabela, Porto Rico affrontera Adrián García (6-1) de Miami, Floride. À un poids de 130 livres.

Los Angeles « Slick » Rick Zelada (1-0) affrontera Gustavo « Volcan » Navarrete (0-1) de Chandler, Arizona au poids coq (135 livres).

Elizabeth Avila (0-2) de Mexico, Mexique cherchera sa première victoire professionnelle dans un combat de poids atomique (105 livres) contre Tamika Jones (0-0) de Las Vegas, Nevada.