Combate Global annonce une carte à sept combats pour ce vendredi 7 septembre. dix

NEW YORK – 8 septembre 2021 – Combate Global a annoncé aujourd’hui une carte de combat complète de sept combats d’arts martiaux mixtes (MMA), avec en tête d’affiche un affrontement de 150 livres entre Cristian “Puas” Perez (5-0) invaincu et bataille – a testé le vétéran Dumar « Corazon de Leon » Roa (15-9), en direct sur Paramount + le vendredi 7 septembre. 10 de Miami, Floride.

La couverture en direct de Paramount + commencera par une pré-émission de Global Combate à 22h30 HE / 21h30 CT, et se poursuivra avec l’action de combat en direct, à partir de 23h00 HE / 22h00 CT.

De plus, la couverture de Combate de cette semaine est complétée sur CBS Sports Network par une émission récapitulative d’une heure de l’événement du 3 septembre, demain jeudi 9 septembre à 21 h HE / 20 h CT.

Perez, 26 ans, originaire d’Ensenada, en Colombie-Britannique, au Mexique, entrera à La Jaula, la cage de compétition de Combate Global, pour la troisième fois en 2021, après avoir remporté deux victoires consécutives au premier tour, dont la première produit en seulement 29 secondes via un crochet de talon en avril.

Combattant à Chihuahua, Chih., Mexique, Roa est un homme de 30 ans originaire de Guateque, Boyaca, Colombie, et un finisseur agressif qui a remporté 10 de ses 15 victoires en carrière via (T) KO ou soumission.

Également en haut de la carte figurera un autre concours de poids catch de 150 livres entre les attaquants agressifs Isaac Ruelas (4-2) de Mexico, Mexique et le récent vainqueur du tournoi européen Combate Global d’une nuit à quatre, Patrick Lehane (2 -) de Cork, Irlande.

Dans un match de poids mouche féminin (125 livres) entre des espoirs invaincus, Jazmin “La Pantera” Navarrete (1-0) de Santiago, Chili via Tijuana, BC, Mexique affrontera Mariel Celimen (1-0) de Miami.

En tête de la carte du combat préliminaire se trouve une bataille poids plume (145 livres) entre Fabricio Franco (8-3) de Rio Pardo, RGS, Brésil via Miami et Miguel “Destroyer” Villegas (7-2) de Tijuana.

Dans l’action des poids coq (135 livres), Cristian “Scorpio” Barraza (6-2) de Santiago, Chili se heurtera à Alex “Coyote” Gonzalez (3-3) de Mexico.

Alana McLaughlin (0-0) de Portland, Oregon. fera ses débuts professionnels en MMA dans un combat poids plume avec Céline Provost (0-0) de Paris, France.

La carte du combat préliminaire commencera par une inclinaison poids plume entre Carlos “The Assassin” Tenorio (2-1) de Torreón, Coah., Mexique via Phoenix, Arizona. et Roberto Romero Hernandez (3-2) de Chihuahua, Chih., Mexique via Irvine, Californie.