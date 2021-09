Combate Global annonce une carte de combat complète pour ce vendredi

in

NEW YORK – 14 septembre 2021 – Combate Global a annoncé aujourd’hui une carte de combat complète de sept combats d’arts martiaux mixtes (MMA), intitulée « Mexique vs. Match sur le thème des États-Unis, en direct sur Paramount + le vendredi 7 septembre. 17 de Miami, Floride.

La couverture en direct de Paramount + commencera par une pré-émission de Global Combate à 22h30 HE / 21h30 CT, et se poursuivra avec l’action de combat en direct, à partir de 23h00 HE / 22h00 CT.

De plus, la couverture de Combate de cette semaine est complétée sur CBS Sports Network par une émission récapitulative d’une heure de l’événement du 10 septembre le jeudi 16 septembre à 21 h HE / 20 h CT.

Dans l’événement principal poids plume (145 livres), le Mexicain Martin « El Toro » Bravo (11-3) se heurtera au concurrent américain chevronné Andrew « The Beast » Whitney (16-9) de Miami.

Se battre contre Hickman, en Californie. et la célèbre Nick Diaz Academy à Stockton, en Californie, Bravo, 27 ans, est originaire de Rosarito, en Colombie-Britannique, au Mexique et a remporté la série télévisée de téléréalité The Ultimate Fighter: Latin America 3 en 2016.

Dans un affrontement en vedette léger (155 livres), Carlos « El Changuito » Calvo Calvo (7-1) de Santa Teresa, Costa Rica affrontera Javier « Blair » Reyes (11-3) de Bogota, Colombie.

Dans la foulée de son impressionnante victoire de soumission (brassard) au premier tour (4:36) sur Jade Jorand dans l’action Global Combat il y a à peine deux semaines, Gloria “La Gloriosa” Bravo (5-5) de Santiago, Chili retournera à La Jaula, la cage de compétition de Combate Global, pour affronter l’invaincu Ireland Galindo (1-0) de Mexico, Mexique.

La carte du combat préliminaire en quatre combats sera mise en évidence par un concours de poids welters (170 livres) entre l’étoile montante invaincue Eric Alequin (5-0) de West Palm Beach, en Floride, et le membre de l’équipe AKA Ernesto Ancona (3-1) de San Jose. , Californie

Dans l’action poids coq féminin (135 livres), Maritza Sanchez (1-1) d’El Dorado, Californie, affrontera Elizabeth Schroder (1-1) de Durham, Caroline du Nord

Dans un autre combat de poids coq, invaincu David Solorzano (3-0) de San Francisco, Californie. affrontera Ramon Vizcarra (3-2) de Mexicali, C.-B.

Christopher Daniels (5-2-1) de Miramar, Floride rencontrera Santiago Monreal (4-2) de Mexicali, C.-B. au poids mouche (125 livres).