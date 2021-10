Combate Global annonce une carte Six-Fight pour vendredi

NEW YORK – 20 octobre 2021 – Combate Global a annoncé aujourd’hui une autre carte de combat complète de six combats d’arts martiaux mixtes (MMA), en direct sur Paramount + le vendredi 22 octobre de Miami, en Floride.

La couverture en direct de Paramount + commencera par une pré-émission de Global Combate à 22h30 HE / 21h30 CT, et se poursuivra avec l’action de combat en direct, à partir de 23h00 HE / 22h00 CT.

Dans l’événement principal poids plume (145 livres), l’Américain invaincu Zedekiah Montanez (4-0) risquera son record parfait contre l’artiste mexicain à élimination directe Roberto Romero Hernandez (4-2).

Montanez, 29 ans, de Philadelphie, en Pennsylvanie, fera ses débuts dans Combate Global après avoir remporté des victoires au premier tour dans chacun de ses trois derniers affrontements.

Se battant contre le camp de l’entraîneur Colin Oyama à Irvine, en Californie, Hernandez, 21 ans, originaire de Chihuahua, Chih., Mexique, retournera à La Jaula, la cage de compétition de Combate Global, pour la troisième fois cette année après avoir marqué KO mémorables dans chacun de ses deux derniers combats en 2021.

Dans un concours vedette de poids mouche (125 livres), Cristian « Scorpio » Barraza (6-3) de Santiago, Chili reviendra également à l’action Combate Global pour la troisième fois cette année et cherchera sa première victoire de 2021 lorsqu’il affrontera Diego « Cometin » Silva (3-2) de Mexico, Mexique.

Un match de poids mouche féminin entre deux compétitrices de débuts professionnels verra Melissa Amaya (0-0) de Spokane, Wash. percuter Gisselle Garcia Villanueva (0-0), également de Spokane.

Sur la carte du combat préliminaire à trois combats, Bryce Gamboa (2-0) de Miami, invaincu, rencontrera Maximiliano «Steel» Gonzalez (2-1) de Mexico au poids coq (135 livres).

Autre perspective invaincue, Dorian Ramos (1-0) de Tucson, Arizona. affrontera Isaac Villegas (0-0) de Tijuana, C.-B., Mexique au poids plume.

Juan Ramirez (1-2) d’Ensenada, C.-B. rencontrera Luis Fernando Chavez (0-0) de Chihuahua, Chih., Mexique au poids mouche