Combate Global et Univision annoncent un tournoi poids coq d’une nuit à huit hommes

Combate Global et Univision Communications Inc- ont annoncé leur tournoi d’une nuit à huit hommes dans la division des poids coq d’arts martiaux mixtes (MMA), en direct une heure plus tôt que d’habitude, sur Univision (23 h HE / PT) et TUDN USA (23 h HE) / 20h PT) aux États-Unis, des studios Univision à Miami, Floride.

L’événement sera également diffusé sur El Nueve de Televisa et TUDN MX avec un retard de 30 minutes, à partir de 22h30 heure locale.

L’événement marque le premier tournoi de MMA d’une nuit à huit hommes dans l’État de Floride, ainsi que le deuxième des quatre événements mondiaux de combat stellaires.

“Le tournoi à huit est la façon dont j’ai lancé l’UFC, et c’est l’une des façons dont Combate s’est distinguée des autres organisations de MMA”, a déclaré Campbell McLaren, PDG de Combate Global. «Solo Combate organise un tournoi d’une nuit, qui est considéré comme l’événement le plus difficile du sport. Le défi pour les athlètes n’est pas seulement l’extraordinaire défi physique de trois combats en une nuit, mais aussi l’incroyable défi mental d’affronter trois adversaires différents en une nuit. “

Le tournoi de huit hommes sera composé de quatre combattants du Mexique et de quatre combattants des États-Unis.

Représentant le Mexique dans le premier groupe du tournoi, David «The Black Spartan» Martínez (3-1) de Coyoacán, CDMX affrontera Eduardo «El Pube» Alvarado Osuna (9-6) de Tijuana, C.-B., tandis que l’invaincu Ernesto « L’étalon ”Ibarra (5-0) d’Ensenada, C.-B. affrontera Alan“ Beche ”Cantu (8-6) de Monterrey, NL

Dans le groupe opposé du tournoi, représentant les États-Unis, Manny Vázquez (12-3) d’Elmwood Park, Ill. Il affrontera Nohelin «Suave» Hernandez (10-4) de Gilroy, Californie, tandis que Francisco «Cisco» Rivera, Jr. (12-7) de Buena Park, Californie. Il entrera en collision avec Adam «The American Bully» Martinez (7-2) de Colorado Springs, Colorado.

Les vainqueurs des quarts de finale de chaque groupe se retrouveront en demi-finale du tournoi. Le vainqueur de chaque match de demi-finale représentera son pays respectif et se retrouvera lors de la phase de championnat du tournoi dans un Mexique vs. États Unis.

Le tournoi comportera également deux matches de «réserve»: l’un entre les Américains Héctor «El Matador» Fajardo (4-0) de Sacramento, Californie et Leodegario «The Mexicutioner» Muniz (4-1) de Tobyhanna, Pennsylvanie, et l’autre entre Rivaux mexicains Rodrigo García (3-1) de Monterrey et Alex «Coyote» González (3-2) de Chihuahua, Chihuahua.

Si l’un des vainqueurs de la phase quart de finale dans le groupe des États-Unis ne peut pas continuer vers la phase demi-finale en raison d’une blessure, le vainqueur du combat Fajardo-Muniz remplacera le vainqueur blessé du tournoi.

Si l’un des vainqueurs de la phase des quarts de finale dans le groupe mexicain ne peut pas continuer jusqu’à la phase des demi-finales en raison d’une blessure, le vainqueur du combat Garcia-Gonzalez remplacera le vainqueur blessé du tournoi.

Les matchs de la phase des quarts de finale du tournoi comprendront un tour de cinq minutes; Les combats des demi-finales comprendront trois tours de trois minutes; et le combat d’étape de championnat se composera également de trois tours de trois minutes.

Dans un combat féminin hors tournoi (118 livres), Karen Cedillo (4-2) de Monterrey affrontera Camila Rivarola (3-2-1) de Stockholm, Suède.