Combate retiré de l’undercard de l’UFC Vegas 37

Quelques jours seulement avant l’UFC Vegas 37, un match a été retiré de la carte. Le combat entre Nikolas Motta contre. Cameron vancamp n’aura pas lieu après la blessure d’un des combattants.

Le changement a été révélé par l’organisation jeudi après-midi.

Avis

Motta, il venait de décrocher son contrat en Série concurrente. Le rythme brésilien Joseph Lowry par décision unanime. Nicolas est sur une séquence de trois victoires consécutives et est devenu connu pour son décès dans la saison quatre de Le combattant ultime du Brésil et aussi pour avoir été l’ancien champion des poids légers de Championnat de combat Cage Fury, l’une des organisations régionales les plus importantes du États Unis.

VanCamp il allait faire ses débuts dans l’octogone. Le natif de Indiana développé sa carrière dans le circuit régional de la États Unis, où il a remporté des ceintures de diverses organisations. Cameron Il est sur une séquence de deux victoires consécutives. Dans son dernier combat, le grappler expérimenté a soumis Kenny Gaudreau au Série de combat B2 128.

Après la chute, le panneau d’affichage de UFC Vegas 37 aura lieu avec 14 combats ce samedi dans le Sommet de l’UFC de Le Vegas, Nevada.

