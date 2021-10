Combate retiré de l’undercard de l’UFC Vegas 38

Les problèmes de poids d’Aspen Ladd ne sont pas une chose du passé, et un autre incident lié à ce problème s’est produit ce vendredi matin.

A votre première pesée depuis 2019, Ladd n’a pas donné de poids d’une livre pour son combat contre Macy chiasson à l’UFC Vegas 38. Mais, Ladd vient de donner 137 livres après que le solde ait donné 141 livres au premier essai, 5,5 livres au-dessus de la limite de poids coq.

Avis

Minutes après, il a été confirmé que le combat avait été retiré de l’undercard de demain.

Ladd elle était la dernière combattante à se présenter à la pesée et elle était entièrement habillée à la première pesée, ce qui explique la différence significative entre la première et la deuxième tentative. Son équipe a demandé que la boîte soit sortie pour se déshabiller et se peser à nouveau, ce qui a entraîné une pesée plus longue que la normale et des problèmes d’équilibre évidents de la part de la Californienne.

Ce n’est pas la première fois Ladd a des problèmes de ce genre. Dans son combat avec Germaine de Randamie au 2019. Garçon a eu du mal à donner la pesée et a ensuite parlé de ce problème dans une interview avec Combat de MMA.

Dans son combat avec Leslie Smith, Aspen c’était 1,8 livres du poids convenu. Le match a été annulé après Forgeron n’a pas décidé d’accepter un mariage marié.

Après la chute, le panneau d’affichage de UFC Vegas 38 procédera à 12 matchs.

