Combats préliminaires à fort impact ce samedi à Mérida

MEXIQUE – Non seulement dans les trois combats stellaires, avec David « Rey » Picasso, Rafael « Divino » Espinoza et Cristian « Kiki » Olivo, y aura-t-il des boxeurs risquant leur invaincu respectif sur le ring, samedi prochain à Mérida, dans la fonction que Zanfer présentera et Max Boxing et qui sera diffusé par Azteca 7, la Maison de la boxe.

Toujours dans la partie sauvegarde, il y a surtout deux invaincus qui seront en danger. En fait, trois, car dans une compétition, deux boxeurs qui n’ont pas connu la défaite s’affronteront.

Carlos « Mini » López de Nayarit (15-0-2, 6 ko) et l’espoir local, José Javier « Caballito » Nic Cupul (7-0-0, 2 ko) se retrouveront dans un très beau duel d’invaincus à 8 tours au poids coq.

“Mini” a montré de grandes capacités et entre toujours sur le ring avec une excellente préparation, et ayant commencé sa carrière dans la division Fly, il a disputé ses trois derniers matches à Gallo, remportant des victoires par KO lors de ses deux derniers, ce qui indique qu’en cette division, il se sent fort et à un niveau élevé, à 23 ans.

Son rival, le “Caballito” Nic Cupul, est l’un des combattants gâtés des fans du Yucatan car il fournit toujours de grands combats, et dans sa présentation la plus récente, en juin dernier, il avait 7 rounds de Luis Guzmán, donc Ils viennent à un grand moment à ce duel sans favori clair.

Un autre invaincu à risque sera celui d’Omar “Super” Salcido (14-0-0, 9 ko’s), qui affrontera 8 rounds en Léger contre le Joel Montes de Oca de la capitale (18-7-0, 10 ko’s), en un autre combat très disputé sans favori clair.

Salcido vise sa quatrième victoire de l’année, et précisément à Mérida, en février dernier, il a remporté ce qui a été la victoire la plus importante de sa carrière, lorsqu’il a remporté l’invaincu aux points de Jesús Acosta, qui avait remporté ses 15 premiers combats.

Désormais, le « Super » affrontera Joel Montes de Oca. En soi, lorsqu’un combattant de la capitale sort combattre au niveau de la mer, il a un avantage naturel en termes de résistance et de condition, dans le cas particulier de Montes de Oca, il aura aussi l’avantage de l’expérience, puisqu’il est un boxeur avec beaucoup de toile recouverte et de nombreux flans, même face à un adversaire du niveau de Yuriorkis Gamboa, Daniel Evangelista et Carlos Ruiz, devant qui il a disputé le titre latin WBO.

Dans des concours stellaires, les invaincus « Rey » Picasso, « Divino » Espinoza et « Kiki » Olivo auront des épreuves très dures, dans des combats à haut risque.

Picasso (17-0-1, 7 ko) bat Alfredo “Rambo King” Mejía (15-3-3, 6 ko) de Baja California à 10 rounds chez les super coqs. Espinoza (16-0-0, 13 ko) contre Bryan Mercado (8-1-1, 4 ko) en 8 rounds à Pluma. Et Olivo (17-0-1, 7 ko) contre Jonathan “Fénix” Aguilar (20-10-0, 15 ko) à 8 manches en Super Coq.

La fonction, qui sera hébergée par le Deportivo La Inalámbrica dans la capitale du Yucatan, sera accessible au public, bien que les protocoles de prévention et de santé des autorités sanitaires et de la Mérida Box Commission soient respectés.