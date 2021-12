Combats secondaires, photo des éliminatoires de la NFL et choix de récompenses

Jason, James et Ryan commencent le groupe en partageant leurs réactions à l’altercation de touche pendant le match Cowboys-Football Team et discutent des joueurs qu’ils connaissaient qui étaient les plus susceptibles d’être impliqués dans une situation similaire. Ensuite, ils dissèquent le récent succès des Dolphins (10:10) et si les Rams sont vraiment en route pour les séries éliminatoires (15:17). Ensuite, ils passent en revue les images actuelles des séries éliminatoires de la NFC et de l’AFC et parlent des équipes que personne ne veut voir au début des séries éliminatoires (23:12). Ils concluent en abordant la blessure de Jimmy Garoppolo (28:46), l’étrange presseur d’après-match de Cam Newton (32:41), et font leur choix pour MVP, entraîneur de l’année et joueur défensif de l’année (40:07).

Hôtes : Jason Goff, James Jones, Ryan Shazier

Assistant de production : Chris Sutton

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal

