Combattez à l’avant aussi serré que jamais

Chaque fois que l’un des Red Bull ou Mercedes cherche à avoir l’avantage cette saison, le pendule semble osciller dans l’autre sens – et ce week-end à Barcelone n’est pas différent.

Après avoir été loin du rythme en FP2, Max Verstappen a riposté samedi matin pour aller le plus vite, deux dixièmes d’avance sur son principal rival pour le championnat du monde de Formule 1 2021 Lewis Hamilton. Les deux premiers ont fait des allers-retours toute la saison et rien ne permet de penser que les qualifications pour le Grand Prix d’Espagne seront différentes. La pole position est souvent importante sur ce circuit, alors attendez-vous à ce que ces deux pilotes se donnent à fond en Q3.

Comme toujours, Valtteri Bottas ne peut être exclu samedi, comme il l’a montré au Portugal le week-end dernier. Bien que légèrement décalé en FP3, il a montré à maintes reprises sa capacité à défier lors des qualifications et a remporté la pole sur ce circuit même en 2019 avec une marge significative par rapport à son coéquipier Hamilton.

Sergio Perez, le coéquipier de Verstappen, est peut-être moins susceptible de jouer un rôle dans les qualifications après avoir semblé mal à l’aise dans la voiture tout le week-end. Le Mexicain s’est qualifié 12e, deuxième et quatrième jusqu’à présent cette saison, donc un peu plus de régularité sera probablement demandé pour l’ancien homme de Racing Point. À condition qu’il puisse jouer un rôle dans la course, Red Bull sera satisfait.

La bataille pour le meilleur du lieu de repos est certaine de fournir une intrigue comme d’habitude, Alpine cherchant à se joindre à la fête avec McLaren et Ferrari. Charles Leclerc a été fort tout le week-end, tandis que la forme de Lando Norris cette saison signifie qu’il doit être considéré comme une menace pour être le meilleur pilote non Mercedes ou Red Bull à Barcelone.

Carlos Sainz a semblé plus à l’aise sur son circuit à domicile, mais Daniel Ricciardo continue de se débattre et Esteban Ocon et Fernando Alonso suivront avec intérêt. Les deux ont impressionné la dernière fois à Portimao, avec Ocon sixième aux qualifications et si cette Alpine a vraiment fait un pas en avant, ne les excluez pas.

AlphaTauri est une autre équipe qui a semblé forte ce week-end, avec Gasly toujours excellent qualificatif cette saison jusqu’à présent. Son coéquipier recrue Yuki Tsunoda n’a pas encore complètement accroché un samedi, mais il a le rythme et sera désespéré de faire sa première apparition en Q3 depuis son arrivée en F1.

Peut-être plus que toute autre équipe, Aston Martin est une grande inconnue. Après avoir semblé très forts vendredi, ils ont eu du mal samedi matin avec les deux pilotes en dehors du top 10. Malgré leur début d’année décevant, ils ont en fait eu une voiture en Q3 aux trois week-ends de course jusqu’à présent cette année, alors ne négligez pas la chance que Lance Stroll ou Sebastian Vettel fassent leur apparition dans la dernière partie des qualifications à Barcelone.

Alfa Romeo a montré des signes de promesse en FP3, avec Kimi Raikkonen dans le top 10, mais étant donné le niveau de compétition au milieu de terrain, ils seront probablement satisfaits d’une sortie en Q2. A condition que les pilotes ne s’affrontent pas dans le premier tour, cette voiture se bat pour l’arrière des points et ils peuvent se mettre en position pour y parvenir en maximisant samedi.

Williams est une équipe difficile à vraiment analyser étant donné l’écart toujours important entre George Russell et Nicholas Latifi lors des qualifications. Alors que Russell a mis sa voiture 11e sur la grille à Portimao, ils n’avaient clairement pas de rythme de course et il a reculé, Latifi terminant derrière le Haas de Mick Schumacher. Quoi qu’il en soit, Russell ciblera une autre apparition au deuxième trimestre à Barcelone.

Enfin, Haas semble avoir une bataille purement interne ce week-end, avec Nikita Mazepin qui n’a pas encore eu raison de son coéquipier. Schumacher a été excellent à Portimao et au-delà de battre Mazepin, il envisage peut-être même de commencer la course devant Latifi.

Rejoignez-nous pour toute l’action tout au long des qualifications et au-delà. Espérons que ce soit une bonne.